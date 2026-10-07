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I pronostici di mercoledì 7 ottobre: riparte il Brasileirao

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I pronostici di mercoledì 7 ottobre, nella notte grande protagonista il massimo campionato brasiliano con alcune gare della ventinovesima giornata. Si gioca anche in Giappone e Turchia. 

Terminata la finestra di Nations League e più in generale quella delle nazionali, ricominciano alla spicciolata i primi campionati. Nella notte italiana si giocano alcune partite della ventinovesima giornata del Brasileirao, il massimo campionato di calcio brasiliano, pronto a riaprire i battenti dopo diverse settimane di pausa.

Kaio Cesar del Corinthians
I pronostici di mercoledì 7 ottobre: riparte il Brasileirao (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A Porto Alegre si sfidano due squadre che prima della pausa per le nazionali avevano perso entrambe: l’Internacional era caduto 1-0 al Morumbi contro il San Paolo non riuscendo a dare continuità al successo sulla Chapecoense, mentre il Corinthians era stato travolto in casa dal Fluminense (1-3), probabilmente ancora scosso dall’eliminazione dalla Copa Libertadores di qualche giorno prima, avvenuta per mezzo degli argentini dell’Estudiantes.

Entrambe avranno una paura matta di perdere, il che rende la sfida una potenziale battaglia di nervi. L’effetto “nuovo allenatore” spingerà l’Internacional a dare qualcosa in più, ma contro una difesa ermetica come quella del Corinthians sbloccarla non sarà semplice. Proprio per questi motivi un pareggio non sarebbe una sorpresa.

Qualche gol in più si dovrebbe vedere invece in RB Bragantino-Mirassol. Entrambe segnano con regolarità ma difendono con il freno a mano tirato. Gli uomini di Mancini, infatti, non riescono a tenere la porta inviolata da troppe gare consecutive e il Mirassol ha una media di oltre 1.5 gol incassati a partita. Con due attacchi da 33 reti totali e difese poco registrate, il Gol ha un valore interessante.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+OVER 1.5 in Vitoria-Chapecoense, Brasileirao, ore 01:00

Vincenti

  • TOKYO VERDY (in Gainare Tottori-Tokyo Verdy, Emperor Cup Giappone, ore 12:00)
  • KARAKOPRU (in Hatayspor-Karakopru, Turkiye Kupasi, ore 13:00)
  • CRUZEIRO O PAREGGIO (in Cruzeiro-San Paolo, Brasileirao, ore 02:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Eskisehir Anadolu-Kepezspor, Turkiye Kupasi, ore 13:30
  • Botafogo-Vasco da Gama, Brasileirao, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Gnistan-Inter Turku, Veikkausliiga, ore 18:00
  • RB Bragantino-Mirassol, Brasileirao, ore 00:30
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.97 GOLDBET ; 7.03 SPORTBET; 6.97 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Internacional-Corinthians, Brasileirao, ore 00:30

 

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