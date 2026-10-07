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Berrettini-Nakashima, sfida delicata dopo la rimonta: il pronostico

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Berrettini-Nakashima è una partita del secondo turno dello Shanghai Masters e si gioca venerdì 9 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Matteo Berrettini ha iniziato lo Shanghai Masters con una clamorosa rimonta che ha lasciato segnali importanti. Contro Aleksandar Kovacevic’, lazzurro ha perso il primo set al tie-break, ma ha reagito imponendosi 6-1 6-4 nei due parziali successivi. Il dato più evidente è arrivato dal servizio, con 23 ace e il 91% dei punti conquistati con la prima.

Berrettini
Berrettini-Nakashima, sfida delicata dopo la rimonta: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dall’altra parte ci sarà Brandon Nakashima, testa di serie numero 16 del torneo e giocatore che ha già mostrato di poter essere molto competitivo sul cemento. Lo statunitense ha raggiunto la finale a Brisbane e la semifinale ad Acapulco nel 2026, mentre nel corso della stagione ha raccolto anche risultati importanti nei grandi appuntamenti. A Shanghai, però, arriva senza aver ancora disputato un incontro nel torneo, avendo beneficiato del bye al primo turno.

Il precedente ufficiale tra i due risale agli Australian Open 2022, circostanza in cui fu Berrettini a imporsi in quattro set. Da allora, però, è passato parecchio tempo e il contesto è completamente diverso. Berrettini ha appena giocato una partita intensa, mentre Nakashima ha avuto più tempo per preparare l’esordio. L’americano può inoltre contare su una maggiore continuità recente sul circuito, elemento che spiega perché parta davanti nelle valutazioni. Per Berrettini sarà fondamentale mantenere il livello mostrato al servizio contro Kovacevic e non concedere troppo terreno negli scambi più lunghi.

Berrettini-Nakashima: il pronostico

Nakashima
Berrettini-Nakashima: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida appare più equilibrata di quanto possa suggerire la differenza di rendimento recente: Berrettini ha ritrovato fiducia proprio grazie alla rimonta del primo turno e gioca in condizioni che sembrano adattarsi bene al suo tennis. Il servizio può permettergli di rimanere a lungo dentro la partita.

Nakashima, tuttavia, offre maggiori garanzie sul piano della continuità e arriva all’appuntamento senza le fatiche accumulate, invece, dall’italiano. Il precedente non basta a spostare l’analisi, anche perché risale a quattro anni fa. Per questo la scelta finale cade sullo statunitense, atteso protagonista di una partita comunque combattuta.

Nakashima in Berrettini-Nakashima.

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