Shanghai, il primo turno nasconde più di un’insidia: i pronostici

A Shanghai su il sipario sul penultimo Masters 1000 della stagione: cinque incontri del primo turno da seguire con attenzione, con i relativi pronostici.

Il Masters 1000 di Shanghai è il penultimo appuntamento della stagione e arriva dopo la parentesi asiatica di Pechino e Tokyo. L’assenza di Jannik Sinner cambia inevitabilmente il quadro del torneo, ma i tifosi azzurri potranno trovare consolazione nel fatto che tra i protagonisti ci sia anche Matteo Berrettini, impegnato contro Aleksandar Kovacevic.

Il primo turno propone diversi incroci interessanti, tra cui quello tra Hubert Hurkacz e James Duckworth, due giocatori che si sono affrontati due volte e sempre con lo stesso epilogo, ovvero la vittoria del polacco. Quest’ultimo arriva a Shanghai dopo aver giocato i quarti di finale a Pechino, ragion per cui Duckworth ha un compito complicato contro un avversario che, sul cemento, può fare la differenza soprattutto nei propri turni di servizio. La scelta va quindi su Hurkacz.

Quello tra Jaume Munar e Jenson Brooksby è uno degli incroci più interessanti proprio perché non ci sono precedenti e i due arrivano da momenti differenti. Munar ha appena disputato la semifinale a Tokyo, dove ha battuto anche Taylor Fritz prima di arrendersi ad Alcaraz, mentre Brooksby è reduce da una sconfitta contro Nikoloz Basilashvili a Chengdu. La continuità mostrata dallo spagnolo nelle ultime settimane e il livello raggiunto in Giappone fanno pendere la scelta dalla sua parte.

Masters 1000 Shanghai: i pronostici del primo turno

Mariano Navone-Pablo Carreno Busta è probabilmente il match più difficile da inquadrare tra quelli considerati. I due si sono già affrontati al Roland Garros 2024, con successo dell’argentino in quattro set, e Navone ha quindi un precedente importante dalla propria parte. Anche il rendimento recente suggerisce una sfida aperta: Navone ha perso al primo turno a Pechino contro de Minaur, mentre Carreno Busta è stato eliminato da Medvedev. A parità di condizioni, la scelta va comunque su Navone, sia per il precedente sia per una maggiore continuità complessiva nel periodo recente.

Cameron Norrie-Denis Shapovalov ripropone invece una sfida che ha già avuto un capitolo molto recente. A Los Cabos, in semifinale, è stato il canadese a imporsi in tre set dopo una partita combattuta, mentre Norrie ha poi affrontato Zverev a Pechino, perdendo in due parziali. Shapovalov ha avuto meno continuità nelle ultime settimane, ma il precedente diretto più recente è un elemento concreto a suo favore e la sua capacità di incidere sul cemento resta un fattore importante.

Holger Rune-Daniel Altmaier è il match che porta con sé un grande punto interrogativo. Rune torna infatti a giocare uno Slam 1000 dopo la lunga assenza dovuta all’infortunio al tendine d’Achille e ha già avuto un assaggio del rientro a Tokyo, dove ha perso al primo turno contro Kyrian Jacquet. Il danese ha però un precedente favorevole contro Altmaier: l’ultimo confronto sul cemento indoor di Parigi, nel 2023, è stato vinto nettamente. Il ritorno al massimo livello resta da valutare, ma il potenziale e il precedente spingono verso Rune.

Hurkacz in Hurkacz-Duckworth

Munar in Munar-Brooksby

Navone in Navone-Carreno-Busta

Shapovalov in Norrie-Shapovalov

Rune in Rune-Altmaier