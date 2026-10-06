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Pronostico USA-Canada: i padroni di casa cercano il tris

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USA-Canada è una partita amichevole e si gioca nella notte italiana tra martedì e mercoledì: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Stati Uniti e Canada si affronteranno in un sentito scontro amichevole in Minnesota nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Entrambe le selezioni arrivano a questo appuntamento con il morale alto, forti dei recenti successi ottenuti nei rispettivi impegni che hanno confermato l’ottimo stato di forma generale e una grande vivacità offensiva.

Usa
Pronostico Usa-Canada: i padroni di casa cercano il tris (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La formazione a stelle e strisce, nello specifico, si presenta a questa sfida casalinga reduce da ottime prestazioni, tutte caratterizzate da una notevole vena realizzativa e da un importante ricambio generazionale. I padroni di casa vogliono sfruttare la spinta del pubblico per prolungare la striscia positiva, sebbene la tradizione recente contro i vicini nordamericani presenti insidie storiche da superare con la massima attenzione.

Dall’altra parte del campo, analogamente, la selezione del Canada intende confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite, puntando su una solida organizzazione difensiva e sulla pericolosità offensiva già dimostrata. Gli ospiti sanno quanto sia importante mantenere alta la concentrazione in un confronto così intenso, dove ogni dettaglio potrebbe spostare gli equilibri, ragion per cui non lasceranno nulla al caso.

Come vedere USA-Canada in diretta tv e streaming

Canada
Come vedere Usa-Canada in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Usa-Canada si giocherà martedì alle 2:00 (ora italiana) in Minnesota. In Italia non è prevista alcuna copertura televisiva del match.

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Il pronostico

I precedenti recenti e la qualità delle due rose lasciano presagire una partita combattuta, ricca di capovolgimenti e giocata a ritmi piuttosto elevati, poiché entrambe le Nazionali scendono in campo con motivazioni enormi per chiudere al meglio la sosta.

Alla luce del fattore campo, la scelta principale ricade su un successo casalingo di misura. Gli Stati Uniti potrebbero spuntarla per due reti a uno, sfruttando al meglio le opportunità della ripresa.

Le probabili formazioni di USA e Canada

USA (4-2-3-1): Schwake; Freeman, G. Campbell, A. Robinson, Miller; Berhalter, Musah; Reyna, Sullivan, Tillman; Hall.

CANADA (4-4-2): Pantemis; Sigur, De Fougerolles, Knight-Lebel, Petrasso; Buchanan, Eustaquio, Choiniere, Shaffelburg; J. David, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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