Pronostico Scozia-Slovenia: un pareggio scontenta entrambe

Scozia-Slovenia è una partita della fase a gironi di Nations League e si gioca martedì a Hampden Park: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Scozia si appresta a vivere una serata fondamentale sul proprio terreno amico di Hampden Park, ospitando la Slovenia in un incontro valido per il gruppo B1 della Uefa Nations League. La selezione di casa arriva a questo appuntamento con rinnovato entusiasmo dopo essersi sbloccata nell’ultima uscita esterna, un successo prezioso che ha ridato morale e cambiato radicalmente le prospettive nel girone. L’avvio di gestione per la nuova guida tecnica non era stato semplice, caratterizzato da un pareggio iniziale proprio contro i prossimi avversari e da una pesante battuta d’arresto contro la Svizzera, ma la recente vittoria esterna ha restituito certezze importanti all’intero ambiente britannico, desideroso di chiudere al meglio questa sosta internazionale.

La formazione della Slovenia, dal canto suo, arriva a questa trasferta con gli stessi identici numeri dei rivali in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate. Gli ospiti avevano iniziato il loro percorso pareggiando senza reti contro i britannici e imponendosi successivamente in casa, prima di frenare bruscamente nell’ultimo impegno contro gli elvetici. Quel passo falso ha cancellato il precedente vantaggio accumulato nel raggruppamento, rendendo questa sfida un vero e proprio spareggio per le posizioni di vertice e per la corsa ai playoff di promozione.

Il fattore campo e la spinta del pubblico rappresentano elementi da non sottovalutare per i padroni di casa, sebbene le difficoltà recenti registrate lontano dalle mura amiche dagli ospiti impongano massima attenzione. La posta in palio è altissima e nessuno può permettersi passi falsi in un girone così equilibrato e combattuto. La determinazione nel cercare continuità di risultati si scontra con la voglia di riscatto della squadra ospite, decisa a ritrovare la compattezza necessaria per non perdere terreno prezioso nella volata decisiva.

Come vedere Scozia-Slovenia in diretta tv e streaming

La sfida Scozia-Slovenia, in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Hampden Park” di Glasgow, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I precedenti ravvicinati e la grande posta in palio lasciano presagire una partita estremamente combattuta, intensa e decisa dai dettagli offensivi. Entrambe le Nazionali scendono in campo con motivazioni enormi e la consapevolezza che la vittoria rappresenta l’unico obiettivo reale per continuare a sperare nel primato del girone.

Alla luce del fattore campo e della spinta del pubblico di casa, la scelta principale ricade su un successo casalingo di misura, in quanto la maggiore determinazione offensiva dei padroni di casa potrebbe infatti fare la differenza nei momenti chiave della ripresa.

Le probabili formazioni di Scozia e Slovenia

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Welsh, Hendry, Binks; Gannon-Doak, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn, McBurnie; Bowie.

SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Zec, Janza; Matko, Zabukovnik, Lovric, Sturm; Vipotnik.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0