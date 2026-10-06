Pronostico Moldavia-Slovacchia: la quota è ulteriormente in calo

Moldavia-Slovacchia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

La Slovenia, prima in classifica con sette punti, vuole l’allungo decisivo. La Moldavia è seconda in questo raggruppamento, a tre punti di distanza. E sa benissimo di avere un vero e proprio Everest di fronte, contro una squadra che è pure al posto numero 45 del Ranking. La Moldavia, ad esempio, è alla posizione numero 159.

C’è la quota in calo, che era già bassa di suo (ma non così bassa). Ed è quella che riguarda la vittoria della Slovacchia. Lobotka e compagni vogliono chiudere i conti. Lo vogliono fare in un match importante e decisivo e che sulla carta di problemi non ne dovrebbe nemmeno creare. Anche i precedenti ci dicono questo: nei tre scontri diretti esistenti ha sempre vinto la Slovacchia segnando sette gol in totale e subendone solamente due. Tutti ci porta a dire, insomma, una cosa. E noi ve la diciamo sotto.

Come vedere Moldavia-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida Moldavia-Slovacchia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Non solo la vittoria della Slovacchia, ma anche la quota del NO GOL è in calo. Quindi ci sta possa arrivare una affermazione esterna e una sola squadra a segno. Gli slovacchi in questo modo chiudono i conti.

Le probabili formazioni di Moldavia-Slovacchia

MOLDAVIA (3-5-2): Celeadnic; Cucos, Iovu, Gherasimencov; Forov, Fratea, David, Perciun, Reabciuk; Clescenco, Popescu.

SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Skriniar, Vavro, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2