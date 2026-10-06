Home » CALCIO » Pronostico Moldavia-Slovacchia: la quota è ulteriormente in calo

Pronostico Moldavia-Slovacchia: la quota è ulteriormente in calo

di

Moldavia-Slovacchia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

La Slovenia, prima in classifica con sette punti, vuole l’allungo decisivo. La Moldavia è seconda in questo raggruppamento, a tre punti di distanza. E sa benissimo di avere un vero e proprio Everest di fronte, contro una squadra che è pure al posto numero 45 del Ranking. La Moldavia, ad esempio, è alla posizione numero 159.

Pronostico Moldavia-Slovacchia
Pronostico Moldavia-Slovacchia: la quota è ulteriormente in calo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

C’è la quota in calo, che era già bassa di suo (ma non così bassa). Ed è quella che riguarda la vittoria della Slovacchia. Lobotka e compagni vogliono chiudere i conti. Lo vogliono fare in un match importante e decisivo e che sulla carta di problemi non ne dovrebbe nemmeno creare. Anche i precedenti ci dicono questo: nei tre scontri diretti esistenti ha sempre vinto la Slovacchia segnando sette gol in totale e subendone solamente due. Tutti ci porta a dire, insomma, una cosa. E noi ve la diciamo sotto.

Come vedere Moldavia-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida Moldavia-Slovacchia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.40 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non solo la vittoria della Slovacchia, ma anche la quota del NO GOL è in calo. Quindi ci sta possa arrivare una affermazione esterna e una sola squadra a segno. Gli slovacchi in questo modo chiudono i conti.

Le probabili formazioni di Moldavia-Slovacchia

MOLDAVIA (3-5-2): Celeadnic; Cucos, Iovu, Gherasimencov; Forov, Fratea, David, Perciun, Reabciuk; Clescenco, Popescu.
SLOVACCHIA (4-3-3): Greif; Valjent, Skriniar, Vavro, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Sauer, Strelec, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura