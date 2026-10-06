Pronostico Lussemburgo-Bulgaria: c’è profumo di bis

Lussemburgo-Bulgaria è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Diciassette tentativi falliti. Sono state tante le partite prima che il Lussemburgo riuscisse a vincere una partita contro la Bulgaria. I padroni di casa ci sono riusciti nel match d’andata, sfruttando la profonda crisi bulgara. Nel gioco e nei risultati.

Tre punti per i padroni di casa, appunto quelli conquistati nel match di settembre. Uno solo per i bulgari, che sentono e vedono da vicino l’ultimo posto in questo raggruppamento. Sono cinque le partite di fila senza nessuna vittoria della squadra ospite: e no, le affermazioni contro Indonesia e Isole Salomone, le ultime, non possono essere prese in considerazione. Il livello è ancora più basso, molto più basso. E quindi sì, ci sono e fanno numero, ma non aiutano proprio. Le partite che contano sono altre, lo sappiamo. E in queste la Bulgaria non riesce proprio a esprimersi nel migliore dei modi.

Il Lussemburgo rimane in corsa per il secondo posto, anzi sogna di andare alle ultime due giornate già alle spalle dell’Islanda che guida il girone e che dovrebbe anche vincere il proprio match. Insomma, c’è profumo di bis. Eccome.

Come vedere Lussemburgo-Bulgaria in diretta tv e streaming

La sfida Lussemburgo-Bulgaria è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria del Lussemburgo è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

Doppietta lussemburghese sulla Bulgaria. Altri tre punti dopo quelli dell’andata. E questi valgono tantissimo, perché potrebbe anche valere il secondo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Bulgaria

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Bohnert, Selimovic, Carlson, Veiga; Moreira, Barreiro; Thill, Olesen, Dardari, Kadamani.

BULGARIA (4-3-3): Naumov; Stoyanov, K Dimitrov, Velkov, Turitsov; Tsonev, Gruev, Stoyanov; M Petkov, Iliev, Z Dimitrov.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0