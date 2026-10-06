Pronostico Estonia-Islanda: la sorpresa è già finita

Estonia-Islanda è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Dopo le prime tre giornate, in questo raggruppamento, sicuramente la sorpresa è l’Estonia, seconda in classifica con cinque punti conquistati. Ha dietro il Lussemburgo e la Bulgaria, e i padroni di casa sono a due lunghezze dall’Islanda, che il girone lo guida.
Un solo gol subito per entrambe le squadre. Ma senza dubbio i sette fatti dagli ospiti sono un messaggio, un segnale. L’1-1 della sfida d’andata è stato solamente un passo falso della squadra ospite. Che ha sì perso Gudmundsson, l’attaccante della Lazio forse il migliore di tutta la rappresentativa, ma l’assenza nelle successive due gare non si è proprio sentita. Ecco, per gli ospiti andare a chiudere al primo posto il girone, aspettando poi le altre due partite, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca alla Lega B di questa Nations League. Fare dieci punti dopo quattro partite sono quasi una sentenza per tutte le altre. E le qualità tecniche pendono tutte dalla parte ospite.
Come vedere Estonia-Islanda in diretta tv e streaming
La sfida Estonia-Islanda è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Islanda è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.78 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
La vittoria dell’Islanda crediamo possa arrivare senza chissà quali problemi. Anche perché l’Estonia fa fatica a segnare e potrebbe avere delle grosse difficoltà anche a farlo in questa serata. Ci aspettiamo, quindi, anche una gara da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Estonia-Islanda
ESTONIA (5-4-1): Igonen; Peetson, Torgjas, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Poom; Soomets, Kristal, Kait; Mustmaa.
ISLANDA (4-3-3): Valdimarsson; Anderson, Gunnarsson, Magnusson, Tomasson; G Sigurdsson, Johannesson, Haraldsson; A Gudjohnsen, Oskarsson, Porsteinsson.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2
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