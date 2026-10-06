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Pronostico Bielorussia-Finlandia: la striscia si allunga

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Bielorussia-Finlandia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Nei sei scontri diretti esistenti tra queste due formazioni, la Finlandia non ha mai perso. Inoltre, dopo le prime tre partite giocate in questa Nations League, la formazione ospite è l’unica imbattuta: due vittorie e un pareggio. Insomma, il momento è ottimo.

Pronostico Bielorussia-Finlandia

La striscia di imbattibilità dovrebbe durare, anche perché la Bielorussia non è che sia apparsa una squadra così forte. Se pensiamo che in partite sono stati segnati solamente quattro gol allora è evidente che ci siano dei problemi. Direte voi, ma non sono così pochi. Giusto, ma se pensiamo che in questo girone c’è pure San Marino allora sì che il quadro cambia. Lo stato di salute fisica e mentale della truppa finlandese è troppo importante, adesso. E gli ospiti vorrebbero cercare di andare alla prossima sosta da capolista. In un solo modo lo possono fare, vincendo questo match. E ci sono ottime possibilità che tutto questo succeda.

Come vedere Bielorussia-Finlandia in diretta tv e streaming

La sfida Bielorussia-Finlandia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Finlandia è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una Finlandia vincente dentro una gara da meno di tre reti complessive. Ovvio, però, che il 2 è la quota da prendere. Occhio pure a quella del NO GOL che nelle ultime ore è in calo.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Finlandia

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Lapoukhov; Begunov, Gomanov, Volkov, Pechenin; Ebong, Yablonskiy; Kontsevoi, Gromyko, Simanenka; Melnichenko.
FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Stahl, T. Miettinen, S. Miettinen, Lahteenmaki; Kamara, Markhiev, Walta; Svanback, Pohjanpalo, Hakans.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1

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