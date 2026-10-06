Molcan-Cinà, sfida inedita tutta da scrivere al primo turno di Shanghai

Molcan-Cinà è una partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai e si gioca mercoledì 7 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Federico Cinà ce l’ha fatta e, superando le qualificazioni, si è assicurato di diritto un posto al Masters 1000 di Shanghai. Il siciliano ha prima rimontato Linang Xiao e poi battuto Aziz Dougaz al turno decisivo, ottenendo così l’accesso al tabellone principale dopo due partite molto diverse tra loro. Un percorso che gli ha già permesso di prendere confidenza con il cemento cinese, al netto della stanchezza che, inevitabilmente, avrà comportato il fatto di trascorrere oltre quattro ore in campo nelle ultime due giornate.

Stavolta dovrà vedersela contro Alex Molcan, che arriva a Shanghai dopo una settimana positiva a Pechino. Lo slovacco ha superato le qualificazioni battendo Vit Kopriva e Marco Trungelliti, poi ha eliminato Tomas Machac al primo turno del tabellone principale prima di fermarsi agli ottavi contro Karen Khachanov, cedendo in due set. Un traguardo, questo, che gli ha permesso di accumulare diverse partite sul cemento nelle ultime giornate e di arrivare al nuovo appuntamento con una condizione agonistica già collaudata.

Il confronto tra questi due giocatori è inedito, il che rende ancora più interessante il match, perché nessuno dei due può contare su indicazioni ricavate da precedenti diretti. Certo è, indipendentemente da ciò, che Cinà ha dalla sua l’entusiasmo per l’ingresso nel main draw, mentre Molcan può fare leva sull’esperienza maturata nelle ultime due settimane sul cemento asiatico.

Molcan-Cinà: il pronostico

Il pronostico sorride a Molcan, non fosse altro per il rendimento mostrato recentemente sul cemento. Lo slovacco ha vinto tre partite a Pechino prima di arrendersi a Khachanov e ha dimostrato di poter reggere anche contro avversari di livello più alto. Il suo percorso recente è quindi un elemento concreto a favore del favorito, così come la maggiore abitudine a gestire partite di questo livello.

Cinà, però, non arriva a Shanghai soltanto per completare il tabellone. Il successo su Dougaz ha confermato la sua capacità di reagire alle difficoltà, dopo una qualificazione iniziata con la sconfitta contro Basilashvili a Chengdu e proseguita con un buon rendimento nelle successive occasioni avute in Cina. Il siciliano ha inoltre già dimostrato a Chengdu di poter vincere una partita ATP sul cemento, prima di fermarsi contro Muller.

Il margine resta quindi più contenuto di quanto potrebbe suggerire la differenza di esperienza. Cinà ha giocato molto nelle ultime settimane e dovrà anche gestire il passaggio dalle qualificazioni al main draw, mentre Molcan ha appena affrontato un torneo Atp con un percorso più lungo. Per questo la scelta resta sullo slovacco, ma senza aspettarsi necessariamente una partita a senso unico.

Molcan in Molcan-Cinà