La psicologia delle previsioni sequenziali e non solo: come la mente influenza il modo di intrattenersi

Quando una persona deve formulare più previsioni una dopo l’altra, il risultato appena osservato può influenzare il modo in cui interpreta quello successivo. La mente tende infatti a cercare schemi, regolarità e connessioni anche quando gli eventi sono casuali e indipendenti. È in questo spazio che entrano in gioco i famosi bias cognitivi, distorsioni che possono alterare la percezione delle probabilità e il processo con cui vengono prese le decisioni. Il fenomeno è particolarmente interessante nelle attività che combinano previsione, rischio e casualità, come quelle offerte, ad esempio, in un casinò online italiano, dove la sequenza dei risultati può contribuire a creare aspettative che finiscono per condizionare il modo in cui vengono interpretati gli eventi successivi.

Il peso delle sequenze precedenti

Uno studio di Benjamin Scheibehenne e Bettina Studer dell’Università di Basilea ha analizzato proprio il rapporto tra sequenze precedenti e previsioni successive. La ricerca si è concentrata su situazioni nelle quali bisognava prevedere il risultato successivo di una serie di eventi casuali, osservando in particolare quanto la lunghezza della sequenza già verificatasi influenzasse la scelta.

Il concetto centrale è quello di “run length”, cioè il numero di risultati consecutivi uguali. Una serie particolarmente lunga può modificare le aspettative, ma non necessariamente nella stessa direzione per tutti. Alcune persone mostrano una maggiore aspettativa di continuità: dopo diversi risultati uguali, ritengono più plausibile che la serie prosegua. Altre, invece, si aspettano che la sequenza si interrompa.

È qui che si inserisce la cosiddetta gambler’s fallacy, in italiano “fallacia del giocatore” o “di Montecarlo”: la convinzione che, dopo una serie di risultati dello stesso tipo, il risultato opposto diventi più probabile. In realtà, quando gli eventi sono indipendenti, i risultati precedenti non influenzano la probabilità del successivo. Lo studio di Scheibehenne e Studer mostra però che le persone possono utilizzare la lunghezza della sequenza come informazione per costruire le proprie aspettative, con differenze significative da individuo a individuo.

L’ordine può cambiare le previsioni

Un’altra prospettiva arriva dalla ricerca sul cosiddetto “Prediction Order Effect”, studiato da Uri Barnea della Bocconi e Jackie Silverman dell’University of Delaware. Gli esperimenti hanno mostrato che il semplice ordine con cui vengono formulate più previsioni può influenzare le decisioni.

Nel susseguirsi delle scelte, le persone possono diventare progressivamente più propense a indicare risultati improbabili. In altre parole, mentre le prime previsioni tendono maggiormente verso l’esito considerato più probabile, andando avanti nella sequenza cresce la propensione a scegliere alternative meno frequenti. Questo meccanismo può entrare in gioco, ad esempio, anche mentre si prepara una scommessa multipla: man mano che si prosegue nella selezione degli eventi, alcuni possono allontanarsi dai pronostici iniziali.

Il fenomeno è collegato alla tendenza a ritenere che, all’interno di una serie di eventi, anche i risultati meno probabili debbano prima o poi comparire. La mente sembra cercare un equilibrio nella sequenza, anche quando il numero di osservazioni è troppo ridotto perché questo equilibrio abbia un reale significato statistico.

Quando la casualità diventa una storia

Sequenze, risultati consecutivi e feedback immediati possono quindi influenzare anche la percezione complessiva di un’attività. Ogni nuovo risultato arriva mentre quello precedente è ancora presente nella memoria e può diventare il punto di partenza per la previsione successiva.

La mente tende naturalmente a costruire interpretazioni. Una serie di risultati uguali può sembrare indicare che qualcosa stia “continuando”, mentre una sequenza particolarmente lunga può alimentare l’idea che sia arrivato il momento di un cambiamento. Dal punto di vista statistico, però, gli eventi possono rimanere completamente indipendenti.

È proprio questa distanza tra probabilità matematica e percezione a rendere le previsioni sequenziali interessanti per la psicologia cognitiva. Il cervello non si limita a registrare gli esiti: li organizza in una sequenza e cerca di utilizzarli per anticipare ciò che accadrà dopo.

Il ruolo della psicologia

Gli studi sulle previsioni successive mostrano quindi che il modo in cui una persona interpreta una serie non dipende soltanto dai dati disponibili. La lunghezza delle sequenze può modificare le aspettative, l’ordine delle decisioni può influenzare la propensione verso risultati più o meno probabili e i risultati precedenti possono diventare riferimenti psicologici anche quando non hanno alcun effetto statistico sull’evento successivo.

Gambler’s fallacy, aspettativa di continuità e Prediction Order Effect descrivono fenomeni differenti, ma hanno un elemento comune: mostrano come la mente cerchi una logica all’interno della casualità. Comprendere questi meccanismi significa quindi guardare non soltanto alla probabilità di un risultato, ma anche al modo in cui quella probabilità viene percepita e trasformata in un’aspettativa.