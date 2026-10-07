Pronostico Cruzeiro-Sao Paulo: il trend è cambiato

Cruzeiro-Sao Paulo è valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.
C’è stato un lunghissimo periodo, nel momento in cui si affrontavano queste due squadre, che la partita regalava poche emozioni. Il trend nelle ultime uscite è cambiato, e anche la classifica ci dice che potrebbe esserci davvero spettacolo.
Il Cruzeiro pare essersi messo alle spalle un momento negativo con la vittoria conquistata nell’ultimo turno di campionato, in trasferta. Il Sao Paulo, invece, dal proprio canto non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da un mezza crisi che: una vittoria e un pareggio, oltre che tre sconfitte, nelle ultime cinque gare giocate. Il fattore campo (così com’è successo nelle ultime due partite) potrebbe insomma fare la differenza. Anche perché il Cruzeiro vede da vicino la possibilità di qualificarsi alla Libertadores del prossimo anno, che è l’obiettivo principale di questa squadra sin dal primo giorno di preparazione.
Ecco, detto questo, sicuramente ci sentiamo di dare una certezza nel nostro pronostico che vi diciamo sotto. E andiamo a scoprirlo insieme.
Come vedere Cruzeiro-Sao Paulo in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventinovesima giornata del Brasileirao Cruzeiro-Sao Paulo, in programma giovedì all2 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria del Cruzeiro è quotata 1.87 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.75 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
La certezza è che entrambe troveranno la via della rete. Parliamo sì di una quota abbastanza alta, ma anche in calo. Occhio pure alla vittoria del Cruzeiro, che vuole rimanere in corsa a tutti i costi per una qualificazione alla Libertadores del prossimo anno.
Le probabili formazioni di Cruzeiro-Sao Paulo
CRUZEIRO (4-3-3): Otavio; Fagner, Jesus, Marcelo, Villalba; Romero, Gerson, Pereira; Arroyo, Kenji, Kaio Jorge.
SAO PAULO (4-3-3): Miguel; Vinicius, Arboleda, Franco, Wellington; Maia, Gustavo, Alisson; Lucas Moura, Ferreira, Calleri.
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