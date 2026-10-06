Kovacevic-Berrettini, un primo confronto che può dire molto: il pronostico

Kovacevic-Berrettini è una partita valida per il primo turno dello Shanghai Masters e si gioca mercoledì 7 ottobre: notizie, analisi del match e pronostico.

Il passaggio da Tokyo a Shanghai mette Matteo Berrettini davanti a un nuovo appuntamento sul cemento, ma con qualche interrogativo lasciato dall’ultima partita giocata in Giappone. L’azzurro aveva iniziato il torneo rimontando Alejandro Davidovich Fokina, vincitore a Chengdu, dopo aver perso nettamente il primo set. La corsa si è però fermata agli ottavi contro Daniel Vallejo, che è stato capace di imporsi in due set dopo un primo parziale nel quale Berrettini non è riuscito a sfruttare quattro set point, compresi tre consecutivi nel tiebreak.

Per il suo prossimo avversario, Aleksandar Kovacevic, il percorso recente è stato invece decisamente più accidentato. A Chengdu l’americano è stato eliminato al primo turno da Lloyd Harris, mentre allo US Open ha perso all’esordio contro Valentin Vacherot. A Tokyo ha dovuto partire dalle qualificazioni: ha superato Zachary Svajda al termine di una partita di oltre due ore, prima di arrendersi in due set a Jaume Munar. Il viaggio verso Shanghai è quindi iniziato con un paio di partite in più nelle gambe, ma senza riuscire a conquistare il tabellone principale a Tokyo.

La sfida aggiunge poi un elemento di novità: Kovacevic e Berrettini non si sono mai affrontati a livello Atp. Non ci sono quindi precedenti dai quali ricavare indicazioni sul confronto diretto e sarà importante capire fin dai primi game chi riuscirà a imporre il proprio ritmo.

Kovacevic-Berrettini: il pronostico

Berrettini parte davanti soprattutto per la capacità di incidere con il servizio e per una maggiore esperienza nelle partite di questo livello. A Tokyo, indipendentemente da come sia poi andata, aveva comunque reagito bene dopo un primo set molto negativo contro Davidovich Fokina, nella misura in cui aveva trovato le risorse per ribaltare una partita complicata. Il problema, contro Vallejo, è stato non riuscire a trasformare le occasioni avute nel primo set.

La brutta sconfitta da lui rimediata al secondo turno di Tokyo invita alla prudenza, ma non dobbiamo dimenticare che nel primo set Berrettini aveva dato prova di poter superare anche momenti complicati. Kovacevic ha le armi per allungare il confronto, ma il pronostico sorride al romano.

Berrettini in Kovacevic-Berrettini