I pronostici di martedì 6 ottobre: Nations League, EFL Trophy e MLS

I pronostici di martedì 6 ottobre, la competizione continentale si prepara ad andare in soffitta fino a novembre: nel gruppo 3 di Lega A è sfida a distanza tra spagnoli e inglesi.

Questa lunga finestra di Nations League sta per chiudere i battenti: oggi sono in programma le ultime partite, poi la manifestazione continentale per nazionali andrà in soffitta fino a novembre.

Nel gruppo 3 di Lega A è sempre duello a distanza tra Spagna e Inghilterra, con la Roja che comanda il girone a +3 sugli inglesi, che scontano il KO iniziale nello scontro diretto di Wembley.

I campioni del mondo sabato scorso hanno ottenuto il 41esimo risultato utile consecutivo e la striscia dovrebbe allungarsi anche in Croazia, contro una squadra reduce dal pesantissimo 0-7 subito contro Kean e compagni, che hanno inflitto a Modric e compagni la peggior sconfitta da quando esiste la selezione a scacchi bianchi e rossi.

Ci aspettiamo uno scatto d’orgoglio da parte degli uomini di Slaven Bilic ma contro questa Spagna, ancora affamatissima, non c’è trippa per gatti. Vittoria alla portata pure per l’Inghilterra, nettamente favorita nella sfida di Wembley contro il fanalino di coda Cechia, sempre sconfitta nelle prime tre gare e ormai destinata alla retrocessione in Lega B. Scendendo di categoria, la Svizzera di Murat Yakin ha fatto tre su tre ed è a punteggio pieno: se, com’è probabile, gli elvetici dovessero prevalere sulla modesta Macedonia del Nord e contemporaneamente pareggiare Scozia e Slovenia, la promozione in Lega A arriverebbe con due turni d’anticipo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-5 in Croazia-Spagna, Nations League, ore 20:45

Vincenti

HUDDERSFIELD (in Huddersfield-Rochdale, EFL Trophy, ore 20:00)

(in Huddersfield-Rochdale, EFL Trophy, ore 20:00) SLOVACCHIA (in Moldavia-Slovacchia, Nations League, ore 20:45)

(in Moldavia-Slovacchia, Nations League, ore 20:45) SCOZIA O PAREGGIO (in Scozia-Slovenia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Doncaster-Liverpool U21 , EFL Trophy, ore 20:00

, EFL Trophy, ore 20:00 Inghilterra-Cechia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Svizzera-Macedonia del Nord, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crawley Town-Bromley , EFL Trophy, ore 20:45

, EFL Trophy, ore 20:45 Chicago Fire-Vancouver Whitecaps, MLS, ore 02:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 4.64 GOLDBET ; 4.99 SPORTBET; 4.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+UNDER 2.5 in Estonia-Islanda, Nations League, ore 20:45