Gerarchie stravolte al China Open: i pronostici degli ottavi femminili

China Open, gli ottavi femminili propongono quattro sfide interessanti: percorso, precedenti e pronostici dei match di mercoledì 7 ottobre.

La seconda settimana del China Open propone un tabellone ancora ricco di giocatrici importanti, ma anche di protagoniste arrivate agli ottavi dopo aver sovvertito i pronostici e le aspettative dei tifosi. Durante il percorso di Pechino diverse teste di serie sono state messe alle porte in maniera inaspettata, prima fra tutte la regina bielorussa Aryna Sabalenka. Ma vediamo, ora, chi è ancora in gara e ambisce a un posto nei quarti di finale.

Quello tra Alina Charaeva e Qinwen Zheng è il confronto forse più esplosivo, poiché vedrà contrapporsi una delle sorprese più belle del torneo davanti a una giocatrice abituata, al contrario, a gestire questo tipo di palcoscenico. Charaeva ha eliminato Elena Rybakina, numero 1 del seeding e fresca campionessa dello US Open, prima di superare anche Sonay Kartal senza perdere set. Zheng, invece, ha dovuto affrontare tre partite consecutive finite al terzo set, l’ultima contro Marie Bouzkova. Non ci sono precedenti tra le due, ma il momento della cinese e la capacità di gestire partite complicate portano a scegliere Zheng.

Coco Gauff ed Elise Mertens si sono già affrontate e a spuntarla è stata, fino a questo momento, sempre l’americana. Gauff ha superato Sun Xinran in due set, recuperando dopo un primo parziale più combattuto, mentre Mertens ha eliminato Jelena Ostapenko rimontando dopo essere stata in svantaggio nel set decisivo. Il precedente più recente risale a Dubai, dove Gauff ha avuto bisogno di tre set e ha salvato anche tre match point. Il margine resta quindi meno ampio di quanto suggeriscano le gerarchie, ma il pronostico sorride a Gauff.

China Open: i pronostici degli ottavi femminili

Quella tra Iva Jovic e Iga Swiatek è invece una sfida inedita. Jovic ha superato Harriet Dart e Kamilla Rakhimova senza perdere un set nel percorso verso gli ottavi, confermando la solidità mostrata anche nei mesi precedenti. Swiatek ha avuto un cammino meno lineare: dopo il successo su Gao Xinyu, contro Donna Vekic ha dovuto rimontare da un set e due break di svantaggio, riuscendo comunque a ribaltare completamente l’incontro. La maggiore esperienza della polacca in queste situazioni fa pendere il pronostico dalla sua parte.

Il match tra Ann Li ed Elina Svitolina chiude il quadro con un altro confronto senza precedenti. Li ha raggiunto gli ottavi senza concedere set, eliminando prima Ashlyn Krueger e poi Belinda Bencic, mentre Svitolina ha dovuto giocare tre set contro Katerina Siniakova prima di imporsi anche su Maria Sakkari. La statunitense ha quindi costruito un percorso convincente, ma Svitolina porta in campo una maggiore esperienza nei turni avanzati e la capacità di gestire partite lunghe e complicate: la scelta va sull’ucraina.

Zheng in Charaeva-Zheng

Gauff in Gauff-Mertens

Swiatek in Jovic-Swiatek

Svitolina in Li-Svitolina