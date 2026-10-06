Djokovic-de Minaur, 33 vittorie dopo resta un ultimo ostacolo

Djokovic-de Minaur è una partita valida per la finale dell’ATP Pechino e si gioca martedì 6 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

La finale di Pechino rappresenta per Novak Djokovic la ciliegina sulla torta di un percorso perfetto e con una striscia che ormai ha assunto proporzioni notevoli. Il serbo ha battuto Nuno Borges, Yunchaokete Bu e Alexander Zverev prima di arrivare alla semifinale contro Daniil Medvedev, interrotta quando Djokovic era avanti 7-5, 5-3 per la squalifica del russo. Il bilancio del serbo nel torneo è così salito a quota 33 vittorie nel China Open, torneo nel quale ha trionfato la bellezza di 7 volte.

L’altro finalista, Alex de Minaur, ha invece dovuto disputare partite decisamente più lunghe per assicurarsi l’accesso all’ultimo atto. L’australiano ha battuto Mariano Navone all’esordio nel tabellone, poi ha superato Quentin Halys e Andrey Rublev rimontando in entrambe le occasioni dopo aver perso il primo set. In semifinale ha trovato Hubert Hurkacz, che si è ritirato quando de Minaur era avanti 6-4, 3-2. Il percorso racconta quindi di un giocatore abituato a dover recuperare terreno e capace, alla luce di ciò, di rimanere dentro anche nelle situazioni più complicate.

L’analisi dei precedenti è favorevole a Djokovic, che conduce per 3-1. de Minaur ha ottenuto l’unica vittoria nella United Cup del 2024, mentre il serbo ha vinto gli altri tre confronti, compreso l’ultimo a Wimbledon nel 2025. Il dato va però letto considerando che questa sarà la prima sfida tra i due a Pechino.

Djokovic-de Minaur: il pronostico

Djokovic parte davanti soprattutto per quanto ha mostrato durante tutta la settimana, oltre che per il fatto che la superficie di Pechino gli è notevolmente – e storicamente – congeniale. De Minaur ha però dimostrato di avere le qualità per allungare la finale e può altresì contare su una condizione agonistica molto buona e sulla capacità di tenere il ritmo anche quando gli scambi diventano prolungati. Per Djokovic, dopo le fatiche contro Bu e Zverev e una semifinale terminata anzitempo, il margine non è dunque così ampio come potrebbe suggerire il solo bilancio del torneo.

La scelta resta comunque sul serbo: la combinazione tra il rendimento mostrato a Pechino, il precedente favorevole e la straordinaria continuità che ha avuto in questo torneo sposta il pronostico dalla sua parte. L’australiano può costringerlo a giocare una finale lunga e fisicamente impegnativa, ma Nole ha già dimostrato in questa settimana – così come, del resto, nel corso della sua intera carriera – di saper trovare le soluzioni anche quando l’avversario riesce inizialmente a metterlo in difficoltà.

Djokovic in Djokovic-de Minaur