Bellucci-Zhou, dopo le qualificazioni c’è subito una sfida da non sbagliare

Bellucci-Zhou è una partita valida per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai e si gioca mercoledì 7 ottobre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Mattia Bellucci si è guadagnato l’accesso al tabellone principale di Shanghai superando le qualificazioni e completando, in questo modo, un terzetto tutto italiano composto, oltre che da lui, da Federico Cinà e Matteo Berrettini. L’azzurro ha battuto Elias Ymer al primo turno del tabellone cadetto e poi Alexandre Muller nel turno decisivo, imponendosi in due set e confermando il buon momento attraversato sul cemento. È quindi già entrato nel ritmo del torneo prima ancora di affrontare il primo turno del main draw, cosa che potrebbe tornargli molto utile nel prosieguo del torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà Yi Zhou, presente a Shanghai grazie a una wild card. Il cinese ha giocato l’ultima parte della stagione asiatica tra Chengdu e Pechino, senza però riuscire a raggiungere le fasi più concitate di queste due competizioni. E se è vero che a Shanghai avrà il vantaggio di giocare davanti al pubblico di casa, è altrettanto vero che dovrà confrontarsi con un avversario da non sottovalutare, che ha già preso confidenza con il campo che farà da cornice a questa nuova sfida.

Non ci sono precedenti tra Bellucci e Zhou a livello Atp Il confronto sarà quindi il primo tra i due, con l’azzurro che può contare soprattutto sul rendimento recente e sulle partite già disputate a Shanghai. Zhou, invece, dovrà adattarsi rapidamente al livello del Masters 1000.

Bellucci-Zhou: il pronostico

Il pronostico pende dalla parte di Bellucci, poiché l’italiano ha costruito nelle ultime settimane una continuità interessante sul cemento e arriva al primo turno dopo aver già superato due ostacoli nelle qualificazioni. Zhou ha comunque qualche carta da giocare. La wild card gli permette di affrontare il torneo senza la pressione di dover giustificare una qualificazione conquistata sul campo e il fattore ambientale può aiutarlo. Per Bellucci, però, la differenza di esperienza a questo livello e il momento attraversato fanno pendere il confronto dalla sua parte.

L’azzurro parte quindi favorito, sempre a patto, naturalmente, che sia in grado di evitare di concedere a Zhou la possibilità di entrare nella partita. Dopo il lavoro fatto nelle qualificazioni, l’obiettivo è trasformare la buona condizione mostrata finora in un’altra vittoria e prolungare il suo percorso a Shanghai.

Bellucci in Bellucci-Zhou.