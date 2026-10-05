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Shanghai, due sfide per portare l’Italia a quota tre: i pronostici di Cinà e Bellucci

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Qualificazioni Shanghai, i due azzurri Cinà e Bellucci cercano l’ingresso nel tabellone principale: percorso, precedenti e pronostici del turno decisivo.

L’imminente torneo di Shanghai potrebbe essere doppiamente interessante per i tifosi azzurri. Anzi, “triplamente”, se così si può dire, considerando che nella giornata di martedì 6 ottobre Federico Cinà e Mattia Bellucci affronteranno il turno decisivo delle qualificazioni, quello che mette in palio l’accesso al tabellone principale. Se entrambi riuscissero a vincere, salirebbe a tre il numero degli azzurri presenti nel Masters 1000 cinese insieme a Matteo Berrettini, già ammesso direttamente al main draw e pronto a sfidare Aleksandar Kovacevic.

Cinà
Shanghai, due sfide per portare l’Italia a quota tre: i pronostici di Cinà e Bellucci (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Cinà si è guadagnato questa possibilità al termine di una rimonta importante contro la wild card cinese Linang Xiao: il palermitano ha perso nettamente il primo set, ma ha completamente cambiato l’inerzia della partita, concedendo molto meno e prendendo progressivamente il controllo degli scambi fino a chiudere in tre set. Ora trova Aziz Dougaz, protagonista dell’eliminazione di Lorenzo Sonego: il tunisino ha resistito alla rimonta dell’azzurro e ha chiuso il confronto al terzo set.

Relativamente a questa sfida inedita, il pronostico sorride all’azzurro. La rimonta contro Xiao ha mostrato la capacità di modificare rapidamente l’andamento della partita dopo una partenza complicata, mentre Dougaz arriva da un successo pesante contro Sonego ma ha dovuto giocare una sfida molto lunga e dispendiosa Cinà ha l’occasione per sfruttare l’inerzia positiva della rimonta appena completata.

Shanghai: i pronostici del turno decisivo

Bellucci
Shanghai: i pronostici del turno decisivo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche Bellucci arriva al secondo e ultimo turno delle qualificazioni dopo una partita tutt’altro che lineare. Contro Elias Ymer ha ceduto il primo set, ma ha trovato la reazione necessaria per ribaltare l’incontro, vincendo il secondo e poi imponendosi al tie-break decisivo. Dall’altra parte della rete ci sarà ad attenderlo Alexandre Muller, che ha superato Rio Noguchi in tre set. Il precedente recente, però, è particolarmente significativo: Bellucci ha già battuto il francese a Jingshan, pochi giorni fa, in due set, a livello Challenger.

Questo successo, naturalmente, offre all’azzurro indicazioni precise sulle caratteristiche dell’avversario. Il francese ha comunque reagito vincendo il primo turno delle qualificazioni e non va sottovalutato, soprattutto dopo una partita nella quale ha dovuto gestire un passaggio complicato contro Noguchi. Tuttavia, il precedente e la maggiore freschezza mostrata nell’ultimo confronto spostano la scelta verso Bellucci.

Cinà in Dougaz-Cinà
Bellucci in Bellucci-Muller

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