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Pronostico Ucraina-Ungheria: è stato solo un passo falso

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Ucraina-Ungheria è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Appaiate a quota quattro punti in classifica, l’Ucraina sogna di vincere come successo nella sfida d’andata contro l’Ungheria. Ma quello ospite, in casa, è stato solamente un passo falso.

Pronostico Ucraina-Ungheria
Pronostico Ucraina-Ungheria: è stato solo un passo falso (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le qualità della truppa ungherese sono sotto gli occhi di tutti. Ovvio, anche i padroni di casa (purtroppo si fa per dire, visto che si gioca come sappiamo a campo neutro) hanno degli uomini in grado di fare la differenza. Ma gli ungheresi hanno qualcosa in più, soprattutto sotto l’aspetto difensivo. Una sola rete subita in tre gare ma c’è da dire che pure una sola è stata fatta. Mentre l’Ucraina di gol ne ha subiti già tre, la media è di uno a partita. E questo potrebbe essere un fattore da tenere in assoluta considerazione.

Non ci aspettiamo un’altra vittoria ucraina, mettiamolo subito in chiaro. Anche perché, prima del precedente di settembre, negli altri due scontri diretti, gli ungheresi erano riusciti a piazzare una doppia vittoria.

Come vedere Ucraina-Ungheria in diretta tv e streaming

Come vedere Francia-Belgio
Come vedere Francia-Belgio in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Ucraina-Ungheria è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.95 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Sportbet.

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Il pronostico

La doppia esterna è la soluzione migliore, secondo noi. Ed ha una quota davvero altissima per quella che è la partita. Occhio, perché il match potrebbe pure regalare almeno un gol per squadra. E anche in questo caso parliamo di una quota in salita.

Le probabili formazioni di Ucraina-Ungheria

UCRAINA (4-1-4-1): Riznyk; Bondar, Zabarnyi, Sarapiy, Mykhaylichenko; Brazhko; Yarmolenko, Ocheretko, Tsygankov, Sudakov; Yaremchuk.
UNGHERIA (4-2-3-1): Toth; Osvath, Orban, Csinger, Markgraf; Schafer, Szoboszlai; Lukacs, A Toth, Nagy; M Toth.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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