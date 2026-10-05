Pronostico Svizzera-Macedonia del Nord: possono fare festa in anticipo

Svizzera-Macedonia del Nord è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il “purgatorio” della Svizzera nella Lega B di Nations League potrebbe essere già agli sgoccioli. Retrocessi dopo l’ultima edizione, gli elvetici hanno dimostrato di avere ben poco a che fare con le nazionali sorteggiate nel gruppo B, finora battute tutte nettamente o quasi. Tre a zero alla Macedonia del Nord, tre a zero alla Scozia – entrambi i successi ottenuti in trasferta – e vittoria per 2-1 sulla Slovenia, l’unica che è riuscita a non perdere con più di un gol di scarto con gli uomini di Murat Yakin.

Con un ruolino del genere, la promozione rischia di arrivare già prima di novembre: se la Svizzera, a quota 9 punti e a +5 sulle seconde, dovesse avere di nuovo la meglio sulla Macedonia del Nord, e Scozia e Slovenia dovessero pareggiare, allora il ritorno in Lega A diventerebbe matematico, non dovendo neppure attendere le ultime due gare, in programma tra poco più di un mese.

Per i nordmacedoni, invece, si prospetta un mesto ritorno in Lega C se non dovessero riuscire subito a risalire la china. I balcanici non si schiodano da quota 0 e fino a questo momento hanno rimediato solo KO, diventando la squadra materasso del girone.

L’attacco dei balcanici spara a salve

I gol incassati sono in totale 7 ma è la voce relativa a quelli segnati ad essere fonte di maggiore preoccupazione per il ct Goce Sedloski: la Macedonia del Nord, infatti, è ancora a digiuno di reti (0-3 con la Svizzera, 2-0 in Slovenia e 0-2 con la Scozia) e offensivamente è stata completamente inefficace. Stando ai rumors che provengono da Skopje, Sedloski è sempre più sulla graticola e le voci di esonero sembrano moltiplicarsi (la Macedonia non vince un match da settembre 2025).

Il ct, come se non bastasse, nella sfida di Lucerna dovrà fare a meno di Atanasov a centrocampo, assenza pesante che lo costringerà a schierare una linea difensiva d’emergenza con i giovani Gashtarov e Stankovski. L’unica speranza dei balcanici è affidata all’estro di Elmas e Bardhi tra le linee per servire la punta Miovski.

Come vedere Svizzera-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming

La sfida Svizzera-Macedonia del Nord è in programma martedì alle 20:45 alla Swissporarena di Lucerna, in Svizzera. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+No Gol” è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. La combo “1+Multigol 2-4” è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Con una Svizzera galvanizzata dal primo posto e dal profumo di promozione e una Macedonia del Nord in piena crisi d’identità e di gol, il pronostico va nettamente a favore dei padroni di casa. Gli elvetici concedono pochissimo e i macedoni hanno dimostrato una sterilità offensiva preoccupante. La combo 1+No Gol offre una quota eccellente: i rossocrociati hanno un tasso tecnico nettamente superiore e la Macedonia non è ancora riuscita a sbloccarsi in fase realizzativa da quand’è iniziata la competizione.

Le probabili formazioni di Svizzera-Macedonia del Nord

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni.

MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Mladenovski, Musliu, Meljichi; Ilievski, Gashtarov, Stankovski, Herrera; Bardhi, Elmas; Miovski.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0