Pronostico Kazakistan-Isole Faroe: la quota (in salita) stuzzica

Kazakistan-Isole Faroe è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Segna quasi solamente un gol in Kazakistan. Questa cosa è successa in otto delle ultime dieci partite che questa nazionale ha giocato. E anche le Isole Faroe hanno la stessa media, almeno in quelli subiti: una nazionale che in sei delle ultime otto partite giocate hanno sempre e solo subito una rete.
Due degli ultimi tre scontri diretti sono finiti in pareggio. Compreso quello dello scorso 26 settembre, giocato a campi invertiti. Nessuna delle due ha vinto un match in questa Nations League, Ma i padroni di casa vedono la possibilità di potersi sbloccare. Sarà così? Il Kazakistan indubbiamente ci crede ma deve fare i conti anche con le due sconfitte arrivate dopo il pareggio appunto alla prima giornata. Mentre, le Far Oer, di punti ne hanno tre e, tutte le tre gare giocate sono finite 1-1. In generale, gli ospiti, si presentano a questo match da quattro risultati utili di fila. Non sono male, pensandoci bene. Potrebbe finire di nuovo così.
Come vedere Kazakistan-Isole Faroe in diretta tv e streaming
La sfida Kazakistan-Isole Faroe è in programma martedì alle 16. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.95 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.05 su GoldBet e Lottomatica e 2.10 su Sportbet.
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Il pronostico
Ora, visti i precedenti, è normale pensare che pure questa partita possa finire in pareggio. La quota del GOL è in salita, e ci piace. Perché poi analizzando i numeri i gol segnati sono sempre gli stessi. Sì, occhio alla quota clamorosa.
Le probabili formazioni di Kazakistan-Isole Faroe
KAZAKISTAN (4-2-3-1): Pokatilov; Mrynskiy, Yerlanov, Alip, Vorogovskiy; Orazov, Karaman; Astanov, Islamkhan, Tuyakbayev; Karimov.
ISOLE FAROE (4-2-3-1): Lamhauge; Faero, Vatnhamar, Chukwudi; Danielsen, Turi, Bjartalid, Agnarsson; Kallsberg, Knudsen, Sorensen.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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