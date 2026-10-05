Pronostico Italia-Turchia: Mancini concede il bis

Italia-Turchia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
L’Italia di Mancini è alla ricerca di ulteriori conferme. Dopo la bella vittoria in Turchia all’andata e il pareggio in Francia, a Bologna gli azzurri cercano la vittoria per rimanere nella corsa di questa Nations League. E le qualità, la nostra nazionale, ha dimostrato di averle.
Non è che ne servano tantissime, a dire il vero, contro questa Turchia. La Nazionale di Montella, che ha molte assenze, vive comunque un momento assai complicato di forma. Una squadra che sull’onda di un Mondiale davvero disastroso non sta riuscendo in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione assai complicata. E, tra le altre cose, è ancora sconvolta da uno scandalo arbitrale che porterà, martedì, a delle dimissioni stando alle ultime indiscrezioni che arrivano. Uno tsunami vero e proprio che vuoi o non vuoi coinvolge la squadra di Montella, che non riesce proprio a rialzarsi.
Gli azzurri sono in crescita, una crescita costante. Anche sotto l’aspetto mentale hanno capito di potersela giocare con tutti. E questo aiuta, eccome, ad affrontare questa partita. Una sfida decisiva per noi. E i tre punti dovrebbero arrivare senza particolari problemi.
Come vedere Italia-Turchia in diretta tv e streaming
La sfida Italia-Turchia è in programma lunedì alle 20:45. In chiaro, come sempre, si potrà seguire sulla Rai. Il canale scelto è Rai 1. In streaming invece il match in questione si potrà vedere direttamente su Rai Play.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Sicuramente la vittoria dell’Italia arriverà, senza problemi. Tra le altre cose, pure, ci aspettiamo che gli azzurri vincano senza subire una rete. Sarebbe importante riuscire a farlo. Ci sono ottime possibilità che questo avvenga.
Le probabili formazioni di Italia-Turchia
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean.
TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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