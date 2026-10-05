Pronostico Irlanda del Nord-Georgia: succederà per la prima volta

Irlanda del Nord-Georgia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Due indizi non fanno una prova. O almeno così sempre ci hanno raccontato. Quello di lunedì sera tra Irlanda del Nord e Georgia sarà il terzo confronto nella storia. E, gli ospiti, non hanno mai nemmeno portato un punto a casa. Nemmeno nella gara d’andata, quando l’Irlanda del Nord è riuscita in maniera inaspettata a prendersi i tre punti in trasferta.

Due sconfitte e un pareggio per Kvara e compagni dopo queste prime tre giornate. Non il massimo per una nazionale che stava mettendo in evidenza una crescita importante. L’Irlanda invece guida il raggruppamento con sette punti dopo tre partite e, soprattutto, non ha preso nemmeno un gol. Zero sono quelli fatti dalla Georgia, nonostante in attacco sia una squadra assai forte, con giocatori che sono tesserati per club importanti, ma che per adesso non sono riusciti a sbloccarsi. Prima di tornare a casa e riprendere gli appuntamenti quotidiani, ci aspettiamo almeno una rete ospite. E ci aspettiamo anche un risultato diverso rispetto a quello che è venuto fuori nei due precedenti.

Non parliamo di un clamoroso, ma qualcosa di simile. E sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire, almeno come la vediamo noi.

Come vedere Irlanda del Nord-Georgia in diretta tv e streaming

La sfida Irlanda del Nord-Georgia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.95 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 2.15 su Sportbet.

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Il pronostico

C’è una quota in salita che comunque ci stuzzica moltissimo. Quella del GOL, che permetterà di togliere lo zero nelle caselle delle quali vi abbiamo parlato prima. Da prendere, assolutamente. E la Georgia pure, per la prima volta nella sua storia, dovrebbe riuscire a fare un risultato positivo contro l’Irlanda del Nord.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Georgia

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): P Charles; Spencer, Atcheson, McConville, Brown, Devlin; Morrison, Hume, S Charles, Price; Donley.

GEORGIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Goglichidze, Dvali, Locoshvili; Kakabadze, Yegoian, Mekvabishvili, Tsitaishvili; Chakvetadze; Mikautadze, Kvaratshkhelia.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1