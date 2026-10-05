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Pronostico Inghilterra-Cechia: nessuna sorpresa nella notte del record

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Inghilterra-Cechia è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Prosegue l’inseguimento dell’Inghilterra sulla Spagna capolista nel gruppo A3, con la nazionale di Thomas Tuchel che sta provando a tenere il passo dei campioni del mondo, a punteggio pieno dopo tre le prime giornate grazie al successo conquistato due settimane fa nel rocambolesco 3-2 di Wembley. Gli inglesi da allora si sono rialzati alla grande, vincendo le due gare successive, entrambe giocate in trasferta. Se in Cechia erano bastati due gol per archiviare la pratica – contro un avversario rimasto pure in 10 uomini – in Croazia Kane e compagni si sono letteralmente scatenati, infliggendo alla selezione a scacchi bianchi e rossi la peggiore sconfitta della sua storia, un umiliante 0-7 figlio di una prestazione davvero sontuosa, sotto tutti i punti di vista e in entrambe le zone del campo.

Kane e Bellingham
Pronostico Inghilterra-Cechia: nessuna sorpresa nella notte del record (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nel tabellino dei marcatori c’è finito quasi tutto il reparto offensivo: doppiette di Kane e Saka, reti di Bellingham, Rogers e Gordon. Era dal 1992 che gli inglesi non vincevano con un margine così ampio conto una delle prime 50 nazionali del pianeta.

L’altro dato che fa felice il ct è quello relativo ai gol subiti: per la seconda partita consecutiva l’Inghilterra ha fatto registrare un clean sheet (miglior differenza reti, +8, di tutta la Lega A).

Cechi inchiodati a zero punti

Eppure Tuchel e i suoi devono, per ora, accontenarsi del secondo posto, a -3 dalla Spagna capolista. Ecco perché sarà fondamentale battere anche la claudicante Cechia a Wembley, rendendo sempre più precaria la situazione della rappresentativa di Santi Denia, ancora ferma a quota zero punti. Soltanto due gol segnati e sette subiti per i cechi, che sabato scorso hanno incassato un altro KO a Oviedo contro la Roja (3-1), nonostante una timida reazione nella ripresa che fa ben sperare in vista del match di Wembley.

Santi Denia
Pronostico Inghilterra-Cechia: nessuna sorpresa nella notte del record (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Denia a Londra ritrova la qualità di Sulc sulla trequarti, ma deve rinunciare per squalifica al pilastro difensivo Krejci e fare i conti con l’incognita Coufal a destra. Dall’altro lato, Tuchel effettuerà qualche rotazione (Lewis-Skelly e Alexander-Arnold partiranno probabilmente dal 1′), mentre a Kane basta giocare anche un solo minuto per eguagliare il record di presenze di Peter Shilton.

Come vedere Inghilterra-Cechia in diretta tv e streaming

La sfida tra Inghilterra e Cechia è in programma martedì alle 20:45 al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il divario tecnico, psicologico e di condizione tra le due selezioni in questo momento è abissale. L’Inghilterra vuole chiudere subito la gara per gestire energie e diffidati, mentre la Cechia farà fatica a contenere l’onda d’urto dell’attacco inglese in un Wembley gremito.

L’esito che consigliamo è 1+Over 2.5: la squadra di Tuchel segna con una facilità disarmante (11 gol nel girone) e la difesa ceca, priva dello squalificato Krejci, concede troppi spazi. La combinata offre una quota molto interessante per una gara a senso unico.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Cechia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane.
CECHIA (4-2-3-1): Kinsky; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek.

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