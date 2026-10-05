Pronostico Francia-Belgio: Zidane torna a vincere

Francia-Belgio è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Il gol di Olise nella partita d’andata ha permesso a Zidane di conquistare quella che è stata la seconda vittoria sulla panchina della nazionale francese. Anche contro l’Italia i Bleus hanno fatto vedere tutto quello di cui sono capaci: gli azzurri hanno sì fatto un’ottima prestazione, con personalità, ma alla fine sono stati salvati da Donnarumma, che ci ha messo una pezza in più di un’occasione.

Il Belgio ha vinto contro la Turchia in maniera semplice, trascinato da un De Bruyne in stato di grazie che sperano di vedere in queste condizioni anche a Napoli. Ma la Francia è un’altra cosa, anche rispetto all’Italia, e quindi i transalpini, orfani di Mbappé, partono con tutti i favori del pronostico. La qualità che Zidane ha in tutti i reparti, e il fatto di poter anche mandare in campo uomini diversi rispetti al match contro gli azzurri e non perdere davvero nulla a livello di pericolosità, è un fatto che per forza di cose deve essere tenuto in considerazione. Non potrebbe essere altrimenti. Una questione quindi che ci pare possa essere chiusa sin dal principio. C’è una squadra molto più forte dell’altra che non si perderò questa occasione.

Come vedere Francia-Belgio in diretta tv e streaming

La sfida Francia-Belgio è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sulla Francia vincente non ci sono dubbi. Parliamo di quella che probabilmente è la nazionale più forte del Mondo. Occhio al GOL – quota in calo – che potrebbe aiutare ad aumentare la posta in gioco.

Le probabili formazioni di Francia-Belgio

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Dembele, Doue.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1