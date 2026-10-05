Pronostico Francia-Belgio: Zidane torna a vincere

Francia-Belgio è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming
Il gol di Olise nella partita d’andata ha permesso a Zidane di conquistare quella che è stata la seconda vittoria sulla panchina della nazionale francese. Anche contro l’Italia i Bleus hanno fatto vedere tutto quello di cui sono capaci: gli azzurri hanno sì fatto un’ottima prestazione, con personalità, ma alla fine sono stati salvati da Donnarumma, che ci ha messo una pezza in più di un’occasione.
Il Belgio ha vinto contro la Turchia in maniera semplice, trascinato da un De Bruyne in stato di grazie che sperano di vedere in queste condizioni anche a Napoli. Ma la Francia è un’altra cosa, anche rispetto all’Italia, e quindi i transalpini, orfani di Mbappé, partono con tutti i favori del pronostico. La qualità che Zidane ha in tutti i reparti, e il fatto di poter anche mandare in campo uomini diversi rispetti al match contro gli azzurri e non perdere davvero nulla a livello di pericolosità, è un fatto che per forza di cose deve essere tenuto in considerazione. Non potrebbe essere altrimenti. Una questione quindi che ci pare possa essere chiusa sin dal principio. C’è una squadra molto più forte dell’altra che non si perderò questa occasione.
Come vedere Francia-Belgio in diretta tv e streaming
La sfida Francia-Belgio è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Francia è quotata 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.53 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sulla Francia vincente non ci sono dubbi. Parliamo di quella che probabilmente è la nazionale più forte del Mondo. Occhio al GOL – quota in calo – che potrebbe aiutare ad aumentare la posta in gioco.
Le probabili formazioni di Francia-Belgio
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Da Cunha, Camavinga; Olise, Dembele, Doue.
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Lavia, Raskin; Lukebakio, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus