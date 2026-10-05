Pronostico Croazia-Spagna: neanche l’orgoglio spezza il dominio

Croazia-Spagna è una partita della quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Quarantuno. Continua ad allungarsi la strabiliante striscia d’imbattibilità della Spagna campionessa del mondo e d’Europa in carica, la cui ultima sconfitta nei 120 minuti (esclusi i rigori) risale addirittura a marzo 2024. Sabato la Roja ha avuto la meglio anche sulla Cechia, fanalino di coda del gruppo 3 di Lega A, abbattuta 3-1 a Oviedo. Yamal ha aperto le danze dopo appena 6 minuti, 2-0 di Rodri e poi Merino nel finale ha completato l’opera smorzando quel poco di entusiasmo che i cechi avevano ritrovato grazie alla rete di Slama a metà ripresa.

In classifica la selezione di Luis De La Fuente è ovviamente davanti a tutti, a punteggio pieno e a +3 sull’Inghilterra. Il numero dei gol segnati è salito a 10, secondo miglior attacco della Lega A dopo tre le prime tre partite dietro a quello inglese (11).

L’unico neo, per fare i puntigliosi, riguarda la difesa, mai inviolata finora. Ciò che stupisce di questa Spagna, tuttavia, è la fame. Che è praticamente rimasta uguale nonostante Rodri e compagni abbiano vinto tutto ciò che c’era da vincere (o quasi) nell’ultimo biennio.

Croati reduci dal peggior KO di sempre

Nell’ultima gara di questa finestra la Roja farà visita alla Croazia, reduce dalla peggior sconfitta della sua storia, un umiliante 0-2 con l’Inghilterra, venuta a passeggiare a Rijeka. Una figuraccia inusuale per una selezione che solitamente è in grado di mettere in difficoltà anche le nazionali più forti. Il ct Slaven Bilic ha chiesto scusa ai tifosi davanti alle telecamere, senza fare troppi giri di parole.

Di sicuro Modric e gli altri cercheranno di tirare fuori l’orgoglio nella sfida con la Spagna, sulla carta ancora più complicata di quella di sabato. I Vatreni la scorsa settimana hanno già perso 4-1 con la Roja in trasferta e un altro KO rischia di estrometterli definitivamente dalla corsa al secondo posto, costringendoli a battagliare con la Cechia per evitare l’ultima piazza (in questo momento la Croazia è a +3 proprio grazie al successo ottenuto all’andata sui cechi, l’unico ottenuto finora nella manifestazione).

Come vedere Croazia-Spagna in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Croazia-Spagna è in programma martedì alle 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato, in Croazia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) ed in chiaro su Canale 20 (canale 120 e 520 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

De La Fuente continua a muovere le pedine con la disinvoltura di chi ha una rosa infinita: contro la Cechia ha effettuato ben 9 cambi di formazione senza perdere un briciolo di qualità nel possesso palla. La Croazia, di contro, soffre tremendamente la velocità di ripartenza e il ritmo del palleggio spagnolo. Per limitare i danni, gli uomini di Bilic dovranno compattare il blocco medio-basso e puntare sull’orgoglio della mediana guidata da Modric, provando a sfruttare qualche amnesia difensiva spagnola, che finora c’è stata.

I padroni di casa daranno probabilmente tutto per riscattare la goleada subita contro gli inglesi, ma la differenza di passo e di fiducia in questo momento è netta. La Spagna ha dimostrato di poter ruotare gli uomini mantenendo un’efficacia offensiva spaventosa. Considerato però il trend difensivo della Roja e l’orgoglio croato, ci aspettiamo un match aperto e con reti da entrambe le parti. La combo che consigliamo è Gol+Over 2.5.

Le probabili formazioni di Croazia-Spagna

CROAZIA (4-3-3): Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Kovačić, Modric, Petar Sučić; Vlašić, Budimir, Marco Pašalić.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Fermín López; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3