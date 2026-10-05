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Pronostico Bosnia-Polonia: la quota è (quasi) assicurata

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Bosnia-Polonia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming

Anche se nella gara della scorsa settimana questa partita è finita zero a zero, crediamo che ci sia una quota quasi assicurata. Sì, perché i numeri che sono venuti fuori ci dicono questo.

Pronostico Bosnia-Polonia
Pronostico Bosnia-Polonia: la quota è (quasi) assicurata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Bosnia e Polonia si affrontano nel quarto turno di questa Nations League con una classifica diversa: davanti, con cinque punti, ci sono i padroni di casa che hanno salutato Dzeko; Lewandowski ancora è dentro la propria nazionale ma ha un punto in meno. Sia attacco che difesa, dopo appunto quel match giocato la passata settimana, hanno dimostrato di avere delle qualità differenti. In entrambe le squadre eh: i gol si fanno (sono cinque quelli della Bosnia, sette quelli polacchi) e si prendono (tre a testa, uno a partita). E allora cosa potrebbe succedere in questo match? A domanda rispondiamo, ovviamente: crediamo che possa venire fuori una partita scoppiettante, visto che soprattutto gli ospiti sono quasi obbligati a vincere.

La Polonia quindi si aprirà, e vedendo gli uomini che ha davanti, un gol lo dovrebbe trovare. Anche la Bosnia, inserendosi negli spazi che gli verranno lasciati, dovrebbe riuscire a trovare un’esultanza. Quindi sotto vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Bosnia-Polonia in diretta tv e streaming

Come vedere Bosnia-Polonia
Come vedere Bosnia-Polonia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Bosnia-Polonia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Polonia è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.35 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Parliamo della quota del GOL, ovviamente. Una partita che dovrebbe regalare almeno un’esultanza a testa. E poi? Occhio al colpo esterno della Polonia, le qualità per riuscirci ci sono tutte. E anche la personalità di certo non manca.

Le probabili formazioni di Bosnia-Polonia

BOSNIA (3-5-2): Zlomislic; Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Bajraktarevic, Alajbegovic, Basic, Gigovic; Tabakovic, Demirovic.
POLONIA (4-4-2): Bulka; Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski; Szymanski, Nowak, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

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