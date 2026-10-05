Pechino, testa a testa incandescenti per conquistare un posto tra le migliori 8: i pronostici

Ottavi di finale pirotecnici al China Open: panoramica completa, analisi e pronostici dei match in calendario nella giornata del 6 ottobre.

Il torneo di Pechino sta vivendo giornate memorabili, segnate da clamorosi scossoni ai vertici del tabellone principale dopo l’uscita di scena eccellente della testa di serie bielorussa, Aryna Sabalenka, crollata sotto i colpi di Nikola Bartunkova. Le tenniste rimaste in lizza si contendono l’accesso ai quarti in un clima di grande effervescenza sui campi veloci della capitale cinese, dove ogni singolo scambio pesa enormemente sulle ambizioni delle protagoniste.

La prima sfida mette di fronte Sinja Kraus e Nikola Bartunkova: la prima sta disputando una settimana da sogno coronata da prestazioni di altissimo profilo, ma la giovane ceca arriva a questo appuntamento galvanizzata dal clamoroso successo ottenuto contro la pluricampionessa Slam, motivo per il quale riteniamo che sia la favorita per la vittoria di questo match.

Passando al secondo duello, Karolina Muchova affronta Naomi Osaka in un incrocio stellare. La ceca ha superato un match thriller terminato a tarda notte dopo una battaglia estenuante, confermando una varietà di colpi eccezionale e una notevole resistenza fisica; la campionessa giapponese è costantemente in cerca di continuità e spinta, ma la lucidità tattica della tennista europea potrebbe fare, a nostro avviso, la differenza.

China Open: i pronostici di martedì

Il terzo incrocio vedrà opposte Linda Noskova a Ekaterina Alexandrova: la giovane ceca ha espresso un rendimento straordinario nei turni precedenti, dominando gli scambi con grande autorevolezza e freschezza atletica. Dall’altra parte, la giocatrice russa vanta un’enorme esperienza e colpi pesanti, ma la regolarità mostrata da Noskova lascia presagire un epilogo a suo favore.

Infine, Daria Snigur sfida Mirra Andreeva in un confronto generazionale affascinante. La tennista ucraina ha impressionato per rapidità e mobilità, ma la giovane russa ha dimostrato una maturità straordinaria e una gestione impeccabile della tensione nei momenti cruciali del torneo, per cui crediamo che sia più probabile che a vincere sia proprio lei.

Bartunkova in Kraus-Bartunkova

Muchova in Muchova-Osaka

Noskova in Noskova-Alexandrova

Andreeva in Snigur-Andreeva