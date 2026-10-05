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I pronostici di lunedì 5 ottobre: Nations League e Segunda División

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I pronostici di lunedì 5 ottobre, quarta e ultima partita degli azzurri in questa finestra dedicata alle nazionali: dopo l’ottima prestazione di Parigi Mancini cercherà di affossare Montella. 

Nel giro di pochi giorni l’Italia sembra aver ritrovato fiducia e certezze grazie alla mini-rivoluzione effettuata dal ct Roberto Mancini dopo la deludente prestazione all’esordio contro il Belgio.

Mancini
I pronostici di lunedì 5 ottobre: Nations League e Segunda División (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il buon pareggio di Saint-Denis contro la fortissima Francia (1-1) ha dimostrato che la roboante vittoria in Turchia di qualche giorno prima non era stata un caso: gli azzurri hanno affrontato una delle selezioni più talentuose del pianeta, per di più nel suo fortino parigino, con personalità e senza timore reverenziale, affidandosi alle parate di Donnarumma – strepitoso il portiere del Manchester City – ed alla nuova veste tattica cucita dal ct che sembra funzionare alla grande. L’autostima, insomma, è salita in modo non indifferente e dovrebbe bastare per avere la meglio per la seconda volta in una settimana dei turchi di Vincenzo Montella, ultimissimi nel girone di Nations League (1 gol fatto, 8 subiti) e destinati alla retrocessione in Lega B. L’allenatore italiano è peraltro sulla graticola dopo il pesante 3-0 di venerdì scorso in Belgio e nella notte di Bologna si gioca la permanenza sulla panchina della Turchia.

L’Italia, momentaneamente terza, deve vincere per avvicinarsi a Francia e Belgio, che si contenderanno i tre punti allo Stade de France nello scontro diretto per il primo posto. I Bleus all’andata hanno prevalso 2-0 e sono pronti a ripetersi davanti al proprio pubblico, anche se i Diavoli Rossi sono in un discreto momento di forma, come ha evidenziato il netto 3-0 rifilato ai turchi (doppio De Bruyne e Lukaku).

Pronostici: la scelta del Veggente

1X+MULTIGOL 2-5 in Francia-Belgio, Nations League, ore 20:45

Vincenti

  • MONTENEGRO (in Montenegro-Armenia, Nations League, ore 20:45)
  • ITALIA (in Italia-Turchia, Nations League, ore 20:45)
  • UNGHERIA O PAREGGIO (in Ucraina-Ungheria, Nations League, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Córdoba-Tenerife, Segunda Division, ore 20:30
  • Romania-Svezia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Moss-Kongsvinger, OBOS-ligaen, ore 19:00
  • Bosnia-Polonia, Nations League, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.29 GOLDBET ; 6.81 SPORTBET; 6.29 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Irlanda del Nord-Georgia, Nations League, ore 20:45

 

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