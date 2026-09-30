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Pronostico Roma-Barcellona, Champions femminile: il livello è troppo alto

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Roma-Barcellona è una partita della seconda giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla 

Due squadre di un livello diverso. E c’è la sensazione, pure, che ogni anno diventi maggiore il distacco. La Roma, dopo il pareggio contro il Leuven della scorsa settimana in trasferta – con un rigore sbagliato oltre il minuto 90 – ospita il Barcellona. La squadra più forte del Mondo, al Tre Fontane. Ogni anni è una sfida che si ripete. Anche nella passata edizione si è giocata, e sempre a Roma. Ma il risultato, nelle sfide storiche, non è mai cambiato.

Pronostico Roma-Barcellona
Pronostico Roma-Barcellona, Champions femminile: il livello è troppo alto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le catalane hanno sempre vinto contro le giallorosse e hanno pure vinto al debutto in questa Champions League. Come da pronostico d’altronde. Nonostante qualche partenza in estate – alcune importanti – e pure qualche infortunio di troppo, il Barcellona rimane di un’altra categoria. La Roma come sappiamo ha pure cambiato allenatore, Piovani sta iniziando a mettere mano ad un gruppo profondamente rinnovato in estate e ha bisogno di tempo. In Italia, per inerzia, e perché parliamo di una squadra molto forte, le giallorosse riescono comunque a vincere, così come hanno fatto in campionato alla prima giornata. Ma in Europa quando il livello si alza si capisce che le cose non sono semplici.

Insomma, in poche parole, ci aspettiamo una vittoria del Barcellona. Anche con un largo margine.

Come vedere Roma-Barcellona in diretta tv e in streaming

La sfida Roma-Barcellona è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.

Comparazione quote

la vittoria del Barcellona è quotata 1.06 su Lottomatica e GoldBet.

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Il pronostico

Troppo forte il Barcellona. Non solo per questa Roma, ma quasi per tutte le altre squadre che giocano la Champions League. Quindi vittoria ospite, in una gara da almeno tre reti complessive. La Roma, tra le altre cose, solamente una volta ha trovato il gol, al Camp Nou, e con il risultato indirizzato. Crediamo non ci riuscirà nemmeno mercoledì sera.

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Le probabili formazioni di Roma-Barcellona

ROMA (4-3-1-2): Baldi; Thogersen, Oladipo, Antoine, Bergamaschi; Greggi, Rieke, Oliviero; Giugliano; Piemonte, Van Dooren.
BARCELLONA (4-3-3): Font; Schertenleib, Fernandez, Torrejon, Arufe; Lopez, Guijarro, Ferrera; Graham, Pajor, Ferraz.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4
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