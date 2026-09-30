Pronostico Irlanda-Austria: una sfida tra rilancio e continuità

Irlanda-Austria è una partita della terza giornata di Nations League e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Irlanda si è rimessa in carreggiata dopo la sconfitta subita contro il Kosovo nella prima giornata. Il netto 3-0 rifilato a Israele ha permesso alla Nazionale del Trifoglio di conquistare i primi punti del girone e di lasciarsi alle spalle un esordio complicato.

Il risultato ottenuto contro Israele è arrivato grazie a un avvio particolarmente efficace, con tutte e tre le reti segnate nell’arco di appena dodici minuti. Parrott, Idah e Moylan hanno trovato la via del gol e ora puntano a essere nuovamente protagonisti nel reparto offensivo. L’Irlanda arriva inoltre da una buona campagna di qualificazione ai Mondiali, chiusa al secondo posto nel proprio gruppo alle spalle del Portogallo, prima dell’eliminazione ai rigori contro la Repubblica Ceca.

L’Austria ha invece iniziato la Nations League nel migliore dei modi, vincendo entrambe le partite disputate con lo stesso risultato: 3-1 contro Israele e 3-1 contro il Kosovo. La squadra di Ralf Rangnick guida così il gruppo con sei punti e punta a confermare le ambizioni di promozione in Lega A. I sei gol realizzati sono stati firmati da sei giocatori diversi, a conferma di una produzione offensiva distribuita su più elementi.

Come vedere Irlanda-Austria in diretta tv e streaming

Irlanda-Austria è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

L’Irlanda ha reagito bene dopo il ko contro il Kosovo e il successo per 3-0 su Israele ha restituito fiducia alla squadra. L’Austria, però, ha iniziato il torneo con un rendimento ancora più convincente, conquistando sei punti nelle prime due giornate e segnando sei reti.

La formazione di Rangnick ha inoltre dimostrato di poter trovare il gol attraverso giocatori diversi e arriva alla sfida con una maggiore continuità di risultati. L’Irlanda può rendere la partita equilibrata, ma l’Austria ha le caratteristiche per evitare la sconfitta, ragion per cui prevediamo un pareggio.

Le probabili formazioni di Irlanda-Austria

IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Manning, Kitching, Abankwah, O’Shea, O’Brien; Coventry, Molumby, Moylan; Parrott, Idah.

AUSTRIA (4-4-2): Zawieschitzky; Wöber, Danso, Affengruber, Veratschnig; Schmid, Wanner, Seiwald, Schlager; Adamu, Wimmer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1