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Atp Tokyo, dal derby francese al duello tra generazioni: i pronostici del 30 settembre

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Atp di Tokyo, analisi e pronostici delle sfide più interessanti in programma il 30 settembre: chi riuscirà ad accedere al secondo turno del torneo?

L’Ariake Colosseum è pronto ad accogliere il nuovo appuntamento dell’ATP 500 di Tokyo, uno dei tornei che accompagnano il circuito nella parte finale della stagione sul cemento. Il tabellone propone diversi giocatori – con una buona rappresentanza azzurra in trasferta in Giappone – reduci da percorsi importanti, ma anche svariati giovani chiamati a misurarsi con avversari più esperti. Il primo turno offre già materiale interessante.

Tsitsipas
Atp Tokyo, dal derby francese al duello tra generazioni: i pronostici del 30 settembre (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Valentin Vacherot-Alexander Blockx mette di fronte due giocatori in crescita, ma con percorsi differenti. Il monegasco ha già raccolto risultati importanti sul circuito maggiore, mentre Blockx, dal canto suo, può invece contare sull’entusiasmo e su un tennis che ben si adatta al veloce. Il pronostico sorride al belga.

Tomas Martin Etcheverry-Stefanos Tsitsipas ripropone un confronto già andato “in onda” nel Roland Garros 2025, partita nella quale il greco si impose in tre set. Tsitsipas ha dunque già trovato il modo di limitare l’argentino e, sul cemento, può sfruttare maggiormente servizio e accelerazioni: pertanto, è su di noi che ricade la nostra scelta.

Tokyo: gli altri pronostici

Paul
Tokyo: gli altri pronostici (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Alejandro Tabilo-Tommy Paul parte da due precedenti favorevoli all’americano, vincitore a Shanghai nel 2024 dopo tre set e anche, sempre nello stesso anno, al Queen’s Club di Londra. Paul, più in generale, offre comunque maggiori garanzie sul cemento e può gestire meglio gli scambi rapidi, per cui il pronostico è nettamente dalla sua parte.

Chiude Arthur Fils-Luca Van Assche, derby francese che vale molto anche in prospettiva. Fils ha già battuto il connazionale alle Next Gen ATP Finals e arriva a Tokyo dopo aver superato le qualificazioni. Nel 2026 ha inoltre costruito un rendimento molto solido sul cemento: 22 vittorie e 6 sconfitte sulla superficie. Van Assche resta un avversario da non sottovalutare, ma Fils parte davanti.

Blockx in Vacherot-Blockx
Tsitsipas in Etcheverry-Tsitsipas
Paul in Tabilo-Paul
Fils in Fils-Van Assche

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