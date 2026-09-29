L’Open di Pechino riparte con un primo turno ricco di insidie: i pronostici di mercoledì

Pechino Atp, si parte: analisi e pronostici delle principali sfide in programma mercoledì 30 settembre, tutte valide per il primo turno del torneo.
Il China Open è ufficialmente entrato nel vivo e il programma del torneo che si gioca sul cemento di Pechino propone un tabellone che definirlo scoppiettante non renderebbe bene l’idea. Il sorteggio ha messo subito di fronte giocatori di grande esperienza e profili in crescita, in dei match che, in realtà, potrebbero riservare non poche sorprese. La competizione è in programma dal 30 settembre al 6 ottobre e offre già al primo turno alcuni incroci particolarmente interessanti.
Tra questi c’è Karen Khachanov-Felix Auger-Aliassime, sfida che ripropone il confronto dello US Open, che, come si ricorderà, fu vinto dal russo in quattro set. Il canadese ha però qualità e rendimento sul cemento per ribaltare il recente precedente, ed è sulla scorta di questa consapevolezza che il pronostico pende dalla sua parte.
Juan Manuel Cerundolo-Yunchaokete Bu è invece il remake della sfida giocata a Shanghai lo scorso anno: in quella circostanza, fu il cinese ad imporsi in tre set. Bu arriva con buone credenziali sul veloce e può nuovamente mettere in difficoltà l’argentino, per cui è a lui che ci sentiamo di dare maggiore fiducia.
Pechino: gli altri pronostici
Zhizhen Zhang-Arthur Gea non ha precedenti ufficiali. Il cinese può sfruttare il fattore campo, ma Gea ha già dimostrato di poter essere competitivo sul cemento, motivo per il quale è lui la nostra scelta.
Chiude il programma Nuno Borges-Novak Djokovic. Il serbo conduce 1-0 negli scontri diretti e torna a Pechino dopo undici anni, con un bilancio immacolato nelle precedenti partecipazioni al torneo; alla vigilia ha inoltre parlato di buone sensazioni fisiche, perciò, verosimilmente, sarà lui ad accedere al turno successivo.
Auger-Aliassime in Khachanov-Auger Aliassime
Bu in Cerundolo-Bu
Gea in Zhang-Gea
Djokovic in Borges-Djokovic
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