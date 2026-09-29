Safiullin-Cobolli, un primo turno che nasconde più di un’insidia

Safiullin-Cobolli è una partita del primo turno dell’Atp di Pechino e si gioca mercoledì 30 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Flavio Cobolli ha fatto rotta su Pechino subito dopo l’esperienza alla Laver Cup, dove ha rappresentato l’Europa anche in singolare. Indipendentemente da come sia andata nell’ambito della competizione a squadre, il 2026 resta l’anno della sua definitiva consacrazione ai vertici del circuito, avendo lui raggiunto la finale del Roland Garros e i quarti di Wimbledon, confermando di poter competere con continuità contro avversari di alto livello.

Al primo turno dell’Atp di Pechino dovrà affrontare Roman Safiullin, reduce una settimana molto positiva a Hangzhou, nel corso della quale ha superato Fajing Sun, Quentin Halys e Yunchaokete Bu prima di fermarsi in semifinale contro Daniil Medvedev. Il percorso è particolarmente significativo perché arrivato interamente sul cemento e contro avversari di livello crescente: contro Halys ha rimontato dopo aver perso il primo set, mentre nei quarti ha chiuso in due set contro Bu.

Non ci sono precedenti ufficiali tra Safiullin e Cobolli, ragion per cui non abbiamo riferimenti specifici dai quali partire. Il dato più interessante resta allora il momento dei due: Safiullin arriva a Pechino con quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate, mentre Cobolli deve ritrovare subito ritmo dopo la parentesi londinese.

Safiullin-Cobolli: il pronostico

Il percorso di Safiullin a Hangzhou invita alla prudenza. Il russo ha mostrato un buon rendimento sul cemento, soprattutto nei due turni centrali del torneo, e possiede un tennis abbastanza potente da mettere Cobolli sotto pressione negli scambi. La continuità al servizio e la capacità di cercare il punto rapidamente possono diventare armi importanti contro un giocatore che preferisce avere tempo per costruire.

Cobolli, però, parte con un vantaggio legato alla qualità complessiva del suo percorso recente e alla maggiore continuità raggiunta ad alto livello. Il romano ha già dimostrato nel corso della stagione di saper reggere partite fisicamente e tecnicamente impegnative, e anche se Safiullin è in forma al punto da poter complicare questo debutto, l’ipotesi alla vigilia del match resta la medesima. Cobolli ha, di fatto, più elementi per gestire anche una partita sporca e combattuta, ragion per cui il pronostico resta dalla sua parte.

Cobolli in Safiullin-Cobolli.