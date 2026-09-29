Pronostico Repubblica Ceca-Inghilterra: statistiche clamorose sui gol

Repubblica Ceca-Inghilterra è una partita della seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Repubblica Ceca e Inghilterra si affrontano dopo aver perso la prima partita del Gruppo A3 di Nations League. È ancora presto per parlare di gara decisiva, ma un’altra sconfitta complicherebbe subito il cammino di entrambe. La Repubblica Ceca arriva dal 2-1 subito contro la Croazia. Luka Modrić ha guidato la rimonta croata, interrompendo una serie di 19 partite casalinghe senza sconfitte per la nazionale ceca.

L’Inghilterra ha vissuto una serata altrettanto amara contro la Spagna. In vantaggio per 2-1, la squadra di Thomas Tuchel ha sprecato un rigore con Harry Kane e ha poi perso 3-2 davanti al proprio pubblico. A segnare il gol decisivo è stato Mikel Oyarzabal, già protagonista della finale di Euro 2024. Il dato che deve preoccupare Tuchel riguarda soprattutto la difesa. L’Inghilterra ha incassato 13 reti nelle ultime sei gare e almeno tre gol in ciascuna delle ultime due. Una fragilità insolita per una nazionale che, nelle prime 17 partite con l’allenatore tedesco, aveva subito appena sette reti. In attacco, invece, le soluzioni non mancano. Kane ha realizzato 17 gol in 19 presenze sotto la gestione Tuchel e ha segnato quattro volte nelle sue ultime sei gare di Nations League. Il rigore fallito contro la Spagna non cancella il peso del centravanti nelle partite che contano.

Anche Jude Bellingham può fare la differenza. Contro gli spagnoli ha servito l’assist per il gol di Anthony Gordon e si è procurato il rigore della ripresa. Nelle ultime nove presenze in nazionale ha partecipato a nove reti, con sette gol e due assist. La Cechia proverà a sfruttare proprio le difficoltà difensive degli inglesi. Adam Karabec, già a segno contro la Croazia, ha prodotto tre gol e un assist in 355 minuti con la nazionale: numeri che lo rendono un possibile protagonista anche in questa sfida. La formazione ceca attraversa però un periodo complicato. Dopo aver raccolto un solo punto nella fase a gironi del Mondiale, ha perso anche le ultime due partite disputate. Davanti ai propri tifosi cercherà una reazione, ma dovrà contenere un attacco inglese ricco di qualità e alternative. I precedenti sorridono ai Tre Leoni, sconfitti soltanto una volta negli ultimi nove confronti con la Cechia. Quell’unica battuta d’arresto arrivò però proprio nell’ultima trasferta ceca, il 2-1 dell’ottobre 2019 nelle qualificazioni europee.

Come vedere Repubblica Ceca-Inghilterra in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Repubblica Ceca-Inghilterra è in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Ci sono tanti motivi per aspettarsi una partita aperta. La Repubblica Ceca ha le qualità per segnare, mentre l’Inghilterra dovrà mostrare maggiore attenzione senza palla. La differenza di talento offensivo, unita alla voglia di riscatto dopo il ko con la Spagna, può però indirizzare la gara dalla parte di Kane e compagni.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Inghilterra

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Hornicek; Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama; Sadilek, Cerv; Ambros, Sulc, Radosta; Hlozek

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Alexander-Arnold, Konsa, Guehi, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3