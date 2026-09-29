Home » CALCIO » Pronostico San Marino-Albania: altra vittoria per Maran

Pronostico San Marino-Albania: altra vittoria per Maran

di

San Marino-Albania è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’avventura in questa Nations League dell’Albania di Rolando Maran è iniziata nel migliore dei modi. Una bella vittoria per due a zero contro la Bielorussia ha permesso di sorridere. E permette soprattutto di guardare con molto interesse a quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni. Perché la seconda vittoria di fila contro San Marino in questo caso non è in discussione.

Pronostico San Marino-Albania
Pronostico San Marino-Albania: altra vittoria per Maran (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lo abbiamo visto contro la Finlandia qual è il livello della squadra che giocherà per la seconda volta di fila in casa: il sette a zero è stato un massacro, ma anche noi nel nostro pronostico (a proposito, vi avevamo anche indicato in quel caso il marcatore) ve lo avevamo anticipato. E non cambierà molto ovviamente per questa partita. L’Albania non ha nessuna intenzione, intanto, di abbassare la guardia. Anzi, questa nazionale vorrebbe conquistare la promozione e visto il girone ci sono ottime possibilità che questo possa succedere. Certo, per sperarci contro San Marino devono comunque arrivare sei punti, tre martedì e tre nella partita di ritorno. E non ci sentiamo minimamente di metterle in discussione.

Come vedere San Marino-Albania in diretta tv e streaming

La sfida San Marino-Albania è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Albania è quotata 1.01 su Goldbet e Lottomatica e a 1.01 su Sportbet. Il segno Over 2,5 ha un valore di 1.27 su GoldBet e Lottomatica e 1.30 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Albania vincente, senza discussioni. In una gara molto simile a quella che San Marino ha giocato contro la Finlandia. Quindi da over, con una sola squadra a segno, e che si sbloccherà nel primo tempo.

Le probabili formazioni di San Marino-Albania

SAN MARINO (4-3-1-2): Colombo; Fabbri, Pasolini, Cevoli, Tosi; Capicchioni, Meloni, Mularoni; Zannoni; Giacopetti, Nanni.
ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Pilios; Seferi, Asllani, Ramadani; Muci, Manaj, Hoxha.

POSSIBILE RISULTATO: 0-5

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Milan-Lecce

Pronostico Milan-Lecce: Amorim è già al bivio

Woltemade

Pronostico Juventus-Atalanta: Spalletti deve sfatare la “maledizione” Dea

Pronostico Parma-Genoa

Pronostico Parma-Genoa: la partita della paura