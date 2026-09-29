Pronostico Slovacchia-Kazakistan: la rivincita è servita

Slovacchia-Kazakistan è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ha del clamoroso il fatto che la Slovacchia, nei due precedenti giocati contro il Kazakistan, abbia perso. Altri tempi e altre squadre, adesso i padroni di casa non solo hanno alzato e di molto il livello delle proprie prestazioni, ma anche iniziato assai bene questa Nations League vincendo due a zero, senza problemi, contro la Moldavia.

Il pareggio contro le Far Oer mette in evidenza poi quali sono i reali valori tecnici, se così possiamo dire, della squadra kazaka. Molto pochi, pochissimi a dire il vero. Ed è sotto gli occhi di tutti, anche andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo, qual è il livello delle due squadre. Pende tutto da una parte, verso i padroni di casa, che hanno quindi la possibilità di prendersi la rivincita. Le due sconfitte sono state pesanti, come detto. Ed è arrivata l’ora, adesso, di rimettere le cose a posto. Crediamo che non ci possano essere davvero dubbi su come andrà a finire questa partita. La vittoria slovacca non è proprio in discussione.

Come vedere Slovacchia-Kazakistan in diretta tv e streaming

La sfida Slovacchia-Kazakistan è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Slovacchia è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.47 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su Sportbet.

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Il pronostico

La vittoria della Slovacchia arriverà senza problemi in una gara nella quale dovrebbero andare a segno solamente i padroni di casa. Non ci sono discussioni nel merito.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Kazakistan

SLOVACCHIA (4-3-1-2): Greif; Schranz, Skriniar, Obert, Hancko; Suslov, Lobotka, Duda; Kapralik, Strelec, Haraslin.

KAZAKISTAN (4-3-3): Pokatilov; Mrynskiy, Yerlanov, Alip, Vorogovskiy; Kuat, Karaman, Islamkhan; Amir, Shushenachev, Kenzhebek.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0