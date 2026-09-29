I pronostici di martedì 29 settembre: Nations League e amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 29 settembre, la Spagna campione del mondo punta a far registrare il 40esimo risultato utile di fila a Siviglia contro la Croazia dell’eterno Modric.

A Siviglia si sfidano le due selezioni che sono rimaste a punteggio pieno nel gruppo 3 di Lega A dopo la prima giornata di Nations League. La Spagna campione del mondo sabato scorso ha dimostrato ancora una volta di essere la rappresentativa più forte e completa del pianeta. Nel tempio di Wembley, nella supersfida contro l’Inghilterra, gli uomini di Luis de la Fuente se la sono giocata a viso aperto in casa degli inglesi, con coraggio, personalità e determinazione. La fame, insomma, resta immutata nonostante gli innumerevoli trionfi degli ultimi anni, tra cui la conquista della seconda stella dello scorso luglio in New Jersey nella finalissima con l’Argentina di Messi.

Un successo con la Croazia potrebbe voler dire indirizzare virtualmente la questione primo posto. I croati ovviamente cercheranno di fare lo stesso dopo la vittoria all’esordio in Cechia (1-2) in cui sono andati a segno l’eterno Modric e Marco Pasalic, quest’ultimo bravo a sfruttare un assist dell’altro veterano Perisic, irriducibile come il regista del Milan. Debutto felice, dunque, per il ct Slaven Bilic, tornato alla guida della nazionale a scacchi bianchi e rossi a distanza di 14 anni.

La forma straripante dei campioni del Mondo, la spinta di Siviglia e la profondità della panchina spagnola mettono i padroni di casa nettamente nei favori del pronostico. La Croazia vanta però la consueta esperienza nei singoli e la capacità tattica di trovare quasi sempre la via della rete, specialmente contro difese che concedono spazi nel pressing alto. Lo spettacolo non mancherà neppure in Cechia-Inghilterra, con Kane e compagni costretti a vincere per non rimanere troppo indietro dopo il pirotecnico KO di Wembley con la Roja.

Alle 12 (ora italiana) va in scena in Australia la seconda amichevole tra i Socceroos e il Brasile. Stavolta la Seleçao dovrebbe spuntarla dopo l’1-1 di venerdì scorso, sempre contro gli oceanici, capaci di fermare i verdeoro. Non sarebbe una sorpresa se a Brisbane si assistesse a qualche gol in più.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2+MULTIGOL 2-5 in Cechia-Inghilterra, Nations League, ore 20:45

Vincenti

FINLANDIA (in Finlandia-Bielorussia, Nations League, ore 18:00)

(in Finlandia-Bielorussia, Nations League, ore 18:00) SVIZZERA O PAREGGIO (in Scozia-Svizzera, Nations League, ore 20:45)

(in Scozia-Svizzera, Nations League, ore 20:45) SLOVACCHIA (in Slovacchia-Kazakistan, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Australia-Brasile , Amichevole internazionale, ore 12:00

, Amichevole internazionale, ore 12:00 Spagna-Croazia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 San Marino-Albania, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fylde-Carlisle , National League, ore 20:45

, National League, ore 20:45 Yeovil-Worthing, National League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.64 GOLDBET ; 6.04 SPORTBET; 5.64 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2+MULTIGOL 1-3 in Moldavia-Isole Faroe, Nations League, ore 18:00