Pronostico Bulgaria-Estonia: la crisi è alle spalle

Bulgaria-Estonia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Bulgaria è in crisi di risultati. Evidente. Una squadra che all’esordio ha perso contro il Lussemburgo e che ha assoluto bisogno di punti. E di vittorie. Perché le ultime dieci uscite ufficiali hanno regalato solamente una volta la gioia. E non è sicuramente il massimo.

Dall’altro lato l’Estonia – che occupa nel ranking mondiale la posizione numero 127 – si presenta a questo match dopo il pareggio contro l’Islanda in trasferta. Un risultato sicuramente di prestigio per la formazione ospite, che sogna anche di piazzarne un altro. Ma è sicuramente arrivato il momento, anche per via di quella che è la legge dei grandi numeri, per la Bulgaria di riuscire a sbloccarsi. Anche perché è vero che contro il Lussemburgo come detto prima è arrivata una sconfitta, ma è altrettanto vero che se andiamo a vedere quelli che sono i stati i numeri finali, parliamo di un match giocato praticamente ad una porta.

Nei tre precedenti infine che ci sono nella storia tra queste due formazioni, sono arrivati due pareggi e una vittoria Bulgara. Insomma, anche il passato ci dice come potrebbe andare a finire questo match.

Come vedere Bulgaria-Estonia in diretta tv e streaming

La sfida Bulgaria-Estonia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Prima vittoria della Bulgaria in questa Nations League e padroni di casa che si metteranno alle spalle quella che è un’evidente crisi di risultati.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Estonia

BULGARIA (4-3-3): Naumov; Turitsov, K.Dimitrov, Ivanov, Velkovski; Tsenov, Gruev, Chandarov; Rusev, Petkov, Z.Dimitrov.

ESTONIA (5-3-2): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Mets, Schjonning-Larsen; Palumets, Poom, Kait; Ainsalu, Mustmaa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1