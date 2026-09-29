Darderi-Ruud, cambia la superficie ma non la musica: un precedente che pesa

Darderi-Ruud è una partita del primo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca mercoledì 30 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Luciano Darderi dovrà disputare a Tokyo un primo turno tutt’altro che semplice, reso ancor più ostico dal fatto che dovrà confermare quanto di buono ha mostrato fino a questo momento sul cemento. A New York l’azzurro ha superato due turni prima di fermarsi contro Alexander Zverev, mentre nei mesi precedenti aveva ottenuto risultati importanti anche sul veloce. Il suo tennis aggressivo, ora è evidente, può creare problemi soprattutto quando riesce a prendere l’iniziativa con il dritto.

Casper Ruud, invece, ha dovuto gestire un’estate complicata anche sul piano fisico: aveva saltato lo US Open a causa di un problema alla schiena e ha ritrovato l’attività agonistica in Coppa Davis a settembre. Alla Laver Cup ha poi battuto Francisco Cerundolo in singolare, prima di scendere in campo anche in doppio. A Tokyo torna quindi sul circuito Atp dopo un periodo nel quale ha avuto meno continuità rispetto al solito.

Il confronto diretto racconta però un precedente molto netto: Ruud conduce 1-0, grazie al successo ottenuto in semifinale a Roma lo scorso maggio. In quell’occasione il norvegese si impose 6-1, 6-1, lasciando pochissimo spazio all’azzurro. Quel risultato va però collocato sulla terra battuta e non può essere trasferito automaticamente sul cemento di Tokyo, per cui è un indizio da prendere con le pinze.

Darderi-Ruud: il pronostico

Il primo elemento a favore di Ruud è proprio la capacità già dimostrata di mettere Darderi in grande difficoltà. A Roma il norvegese ha neutralizzato la spinta dell’italiano, impedendogli di giocare con continuità il suo tennis offensivo. Anche sul cemento Ruud possiede gli strumenti per allungare gli scambi e costringere Darderi a cercare soluzioni più rischiose. L’italo-argentino, tuttavia, ha motivi concreti per aspettarsi una partita diversa. Il cemento gli permette di sfruttare maggiormente la potenza del servizio e del dritto e il suo rendimento sulla superficie è stato positivo nel corso dell’anno.

Inoltre, Ruud arriva a Tokyo dopo una pausa dal circuito ATP e dovrà ritrovare subito il ritmo necessario per affrontare un avversario che può aumentare molto la velocità degli scambi. Il margine resta quindi meno ampio di quanto potrebbe suggerire il precedente di Roma, sebbene la maggiore esperienza di Ruud, la qualità del suo gioco da fondo e soprattutto la capacità di leggere bene le situazioni in cui Darderi forza il colpo facciano comunque pendere il pronostico dalla parte del norvegese. L’azzurro ha le caratteristiche per tenere la partita aperta più a lungo rispetto a Roma, ma Ruud resta la scelta più prudente.

Ruud in Darderi-Ruud.