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Davidovich Fokina-Berrettini, il momento può fare la differenza

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Davidovich Fokina-Berrettini è una partita del primo turno dell’ATP di Tokyo e si gioca mercoledì 30 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Matteo Berrettini non gioca dallo scorso 3 settembre, giorno in cui fu battuto in 4 set da Mariano Navone al secondo turno dello US Open. Al primo aveva superato, con una performance anche abbastanza convincente, il temibile Stan Wawrinka, contro il quale aveva dovuto sudare, poco tempo prima, sui verdi prati di Wimbledon. Adesso è pronto a tornare, però, e lo farà a Tokyo, dove troverà ad attenderlo un avversario che ha già ritrovato ritmo e continuità agonistica sul cemento.

Berrettini
Davidovich Fokina-Berrettini, il momento può fare la differenza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’azzurro esordirà contro Alejandro Davidovich Fokina, giunto nella capitale giapponese dopo una settimana particolarmente intensa a Chengdu: lì lo spagnolo ha superato Juan Manuel Cerundolo, Alexandre Muller e altri avversari di livello prima di fermarsi in semifinale contro Nikoloz Basilashvili, dopo un percorso che gli ha permesso di accumulare diverse partite sul cemento asiatico.

Il confronto diretto racconta una situazione completamente diversa da quella che i percorsi recenti dei due giocatori sembrerebbero suggerire di primo acchito: Davidovich Fokina e Berrettini sono in pareggio negli scontri ufficiali, con lo spagnolo che ha vinto il primo confronto sulla terra battuta a Montecarlo nel 2021 e con Berrettini che ha pareggiato i conti agli US Open 2022, imponendosi in cinque set.

Davidovich Fokina-Berrettini: il pronostico

Davidovich Fokina
Davidovich Fokina-Berrettini: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Lo stato di forma, non fosse altro perché a differenza dell’azzurro non è fermo da settimane, spinge dalla parte di Davidovich Fokina. Lo spagnolo ha giocato tre partite a Chengdu prima della semifinale e ha mostrato una buona tenuta sul cemento, vincendo senza concedere set contro Cerundolo e Muller. Il dato più interessante dell’ultimo incontro è arrivato al servizio, con un rendimento molto alto sia con la prima sia con la seconda e senza concedere palle break.

Berrettini ha comunque gli strumenti per complicare la partita. Il servizio e la capacità di accorciare gli scambi possono metterlo nella condizione di non lasciare troppo spazio allo spagnolo, soprattutto se riuscirà a mantenere alta la percentuale di prime. Il problema è soprattutto il contesto: da una parte c’è un giocatore reduce da una settimana intensa e appena sconfitto in semifinale, dall’altra un Berrettini che deve ritrovare immediatamente ritmo partita. Per questo il margine resta contenuto, ma il pronostico pende verso Davidovich Fokina.

Davidovich Fokina in Davidovich Fokina-Berrettini

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