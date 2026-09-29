Pronostico Scozia-Svizzera: parola chiave concretezza

Scozia-Svizzera è una partita della seconda giornata di Nations League e si gioca martedì 29 settembre alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Scozia torna a Hampden Park dopo aver iniziato la Nations League con un pareggio senza reti contro la Slovenia. L’esordio di Sebastien Pocognoli sulla panchina scozzese non ha portato una vittoria, ma la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, creando quattro grandi occasioni e dimostrando, pertanto, di esserci.

Il nuovo commissario tecnico dovrà ora affrontare un avversario di tutt’altro livello: la Svizzera ha infatti inaugurato il proprio percorso nel Gruppo B1 con un netto 3-0 contro la Macedonia del Nord e si trova al comando della classifica con tre punti, mentre la Scozia è seconda con un punto.

Gli elvetici arrivano inoltre a questa sfida dopo un periodo positivo. Dopo la retrocessione dalla Lega A nella precedente edizione della Nations League, la squadra di Murat Yakin ha reagito con sette vittorie e tre pareggi nelle dieci partite successive, qualificandosi al Mondiale da imbattuta e chiudendo poi la competizione estiva ai quarti di finale contro l’Argentina.

Come vedere Scozia-Svizzera in diretta tv e streaming

Scozia-Svizzera è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo X2 + over 1,5 è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La Scozia ha iniziato il nuovo corso con una prestazione positiva sul piano delle occasioni create, ma il pareggio contro la Slovenia ha evidenziato la necessità di maggiore concretezza. Contro la Svizzera il livello dell’avversario sarà più alto e servirà trasformare in gol le opportunità costruite.

La squadra di Murat Yakin parte con maggiori garanzie dopo il 3-0 alla Macedonia del Nord e può contare su un rendimento recente molto positivo. La Svizzera ha inoltre già dimostrato di saper gestire partite di alto livello e ha la qualità necessaria per imporsi anche a Hampden Park. Il pronostico è quindi favorevole alla Svizzera.

Le probabili formazioni di Scozia-Svizzera

SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Hendry, McKenna, Welsh; Hickey, Gilmour, Ferguson, Robertson; McGinn; McBurnie, Bowie.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Sanches, Manzambi, Ndoye; Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3