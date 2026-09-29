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Pronostico Scozia-Svizzera: parola chiave concretezza

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Scozia-Svizzera è una partita della seconda giornata di Nations League e si gioca martedì 29 settembre alle 19:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Scozia torna a Hampden Park dopo aver iniziato la Nations League con un pareggio senza reti contro la Slovenia. L’esordio di Sebastien Pocognoli sulla panchina scozzese non ha portato una vittoria, ma la squadra ha mostrato segnali incoraggianti, creando quattro grandi occasioni e dimostrando, pertanto, di esserci.

Scozia
Pronostico Scozia-Svizzera: parola chiave concretezza (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il nuovo commissario tecnico dovrà ora affrontare un avversario di tutt’altro livello: la Svizzera ha infatti inaugurato il proprio percorso nel Gruppo B1 con un netto 3-0 contro la Macedonia del Nord e si trova al comando della classifica con tre punti, mentre la Scozia è seconda con un punto.

Gli elvetici arrivano inoltre a questa sfida dopo un periodo positivo. Dopo la retrocessione dalla Lega A nella precedente edizione della Nations League, la squadra di Murat Yakin ha reagito con sette vittorie e tre pareggi nelle dieci partite successive, qualificandosi al Mondiale da imbattuta e chiudendo poi la competizione estiva ai quarti di finale contro l’Argentina.

Come vedere Scozia-Svizzera in diretta tv e streaming

Svizzera
Come vedere Scozia-Svizzera in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Scozia-Svizzera è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Scozia ha iniziato il nuovo corso con una prestazione positiva sul piano delle occasioni create, ma il pareggio contro la Slovenia ha evidenziato la necessità di maggiore concretezza. Contro la Svizzera il livello dell’avversario sarà più alto e servirà trasformare in gol le opportunità costruite.

La squadra di Murat Yakin parte con maggiori garanzie dopo il 3-0 alla Macedonia del Nord e può contare su un rendimento recente molto positivo. La Svizzera ha inoltre già dimostrato di saper gestire partite di alto livello e ha la qualità necessaria per imporsi anche a Hampden Park. Il pronostico è quindi favorevole alla Svizzera.

Le probabili formazioni di Scozia-Svizzera

SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Hendry, McKenna, Welsh; Hickey, Gilmour, Ferguson, Robertson; McGinn; McBurnie, Bowie.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Sanches, Manzambi, Ndoye; Amdouni.

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