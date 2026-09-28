A Pechino entra nel vivo la corsa al main draw: i pronostici di martedì

Atp Pechino, qualificazioni al via con quattro partite da seguire con attenzione tra conferme e possibili sorprese. Pronostici e analisi dei match in calendario.

Il tempo stringe e le qualificazioni, a Pechino, sono già entrate nel vivo. Nella giornata di martedì 29 settembre sono in programma diversi match interessanti che metteranno di fronte giocatori dalle caratteristiche più disparate e con percorsi differenti. Alcuni nomi sono già abituati al circuito maggiore, mentre altri sono in cerca di una nuova occasione.

La prima sfida è quella tra Tomas Machac e Arthur Gea: il solo precedente è recente e risale a febbraio, ma ci dice molto poco perché in quella circostanza Gea si impose dopo il ritiro del ceco nel secondo set. Il francese, però, ha mostrato in questa stagione di poter creare problemi anche a giocatori più esperti, arrivando fino alla semifinale a Los Cabos dopo aver eliminato Francisco Cerundolo. Machac parte con un bagaglio superiore a livello di esperienza e qualità complessiva: il pronostico va quindi dalla sua parte, anche considerando la possibilità che il precedente di Montpellier abbia un peso limitato visto il modo in cui si è concluso.

Marco Trungelliti e Alex Molcan si affrontano invece per la prima volta a livello ufficiale. Entrambi conoscono bene il circuito delle qualificazioni e hanno già raccolto risultati importanti nel corso dell’anno: Trungelliti ha raggiunto la finale a Marrakech, mentre Molcan è stato semifinalista a Monaco di Baviera. La partita potrebbe sorprenderci, ma l’argentino offre maggiori garanzie in questo tipo di appuntamenti ed è per questo che ipotizziamo una sua vittoria.

Pronostici Pechino: i match di martedì 29 settembre

Adrian Mannarino e Pablo Carreno Busta arrivano a un confronto senza precedenti ufficiali nel circuito maggiore. Sono due giocatori con una lunga esperienza ai massimi livelli, ma con caratteristiche differenti: Mannarino tende a costruire il punto attraverso variazioni e ritmo mancino, mentre Carreno Busta può fare leva su una maggiore solidità da fondo. La sfida appare equilibrata sulla carta, ma il momento e il tipo di partita spingono il pronostico verso lo spagnolo, che può avere qualcosa in più nella gestione dei momenti importanti.

Chiude il programma Botic van de Zandschulp contro Juncheng Cui: l’olandese ha una lunga esperienza nel circuito e soprattutto nelle qualificazioni, dove in passato ha costruito risultati importanti anche negli Slam. Nel 2026 ha inoltre continuato a ottenere risultati contro avversari di livello, mentre Cui cerca ancora maggiore continuità a questo livello. Per esperienza, solidità e capacità di gestire questo genere di appuntamenti, Van de Zandschulp rappresenta la scelta per il pronostico.

Machac in Gea-Machac

Trungelliti in Trungelliti-Molcan

Carreno Busta in Mannarino-Carreno Busta

Van de Zandschulp in Van de Zandschulp-Cui