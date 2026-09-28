Pronostico Spagna-Croazia: solita “bestia nera” e primato blindato

Spagna-Croazia è una partita della seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

A Siviglia si sfidano le due selezioni che sono rimaste a punteggio pieno nel gruppo 3 di Lega A dopo la prima giornata di Nations League. La Spagna campione del mondo sabato scorso ha dimostrato ancora una volta di essere la rappresentativa più forte e completa del pianeta: nel tempio di Wembley, nella supersfida contro l’Inghilterra, gli uomini di Luis de la Fuente se la sono giocata a viso aperto in casa degli inglesi, con coraggio, personalità e determinazione. La fame, insomma, resta tanta nonostante gli innumerevoli trionfi degli ultimi anni, tra cui la conquista della seconda stella dello scorso luglio in New Jersey nella finalissima con l’Argentina di Messi.

In vantaggio dopo soli due minuti con la stella Yamal (ottavo gol con la Seleccion per il fenomeno del Barcellona), la Roja si è fatta ribaltare dall’Inghilterra a fine primo tempo – micidiale uno-due Gordon-Kane – ma nella ripresa, anche grazie all’errore del centravanti del Bayern Monaco dal dischetto, gli spagnoli sono risaliti in cattedra ed hanno iniziato a martellare la squadra di Thomas Tuchel, ribaltando tutto a loro volta prima con Baena e poi con Oyarzabal, entrambi in gol da subentrati.

Per la Roja si è trattato dell’ennesimo risultato positivo: sono diventati 39, adesso, i risultati utili consecutivi, con l’ultimo KO in un match ufficiale che risale addirittura al 2023, oltre tre anni fa.

Bilic si affida ancora ai veterani

Un successo con la Croazia potrebbe voler dire indirizzare virtualmente la questione primo posto. I croati ovviamente cercheranno di fare lo stesso dopo la vittoria all’esordio in Cechia (1-2) in cui sono andati a segno l’eterno Modric e Marco Pasalic, quest’ultimo bravo a sfruttare un assist dell’altro veterano Perisic, irriducibile come il regista del Milan. Debutto felice, dunque, per il ct Slaven Bilic, tornato alla guida della nazionale a scacchi bianchi e rossi a distanza di 14 anni, prendendo il posto di Zlatko Dalic, che ha scelto di non rinnovare il contratto dopo il Mondiale nordamericano.

Pur dovendo rinunciare agli infortunati Juranovic ed Erlic (rimpiazzati da Majer, Pongracic e Jakic, convocati in un secondo momento), la Croazia proverà a tenere testa alla Spagna affidandosi alla qualità delle mezzali e alla freschezza in attacco, dove Budimir insidia Matanovic per una maglia da titolare nel reparto offensivo. Dall’altro lato, de la Fuente stavolta valuta di lanciare dal 1′ sia Pedri a centrocampo sia i decisivi Baena e Oyarzabal, che dovrebbero giocare al posto di Nico Williams e Ferran Torres rispettivamente nei ruoli di esterno sinistro alto e di centravanti.

Come vedere Spagna-Croazia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Spagna-Croazia è in programma martedì alle 20:45 allo stadio “Sanchez Pizjuan” di Siviglia, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) ed in chiaro su Canale 20 (canale 120 e 520 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Gli incroci tra queste due nazionali sono garanzia assoluta di gol e spettacolo. Negli 11 precedenti ufficiali sono state segnate ben 35 reti (23 a 12 a favore degli iberici), con momenti storici come l’epico 5-3 agli Europei del 2020. La Spagna si è affermata come una vera e propria “bestia nera” per i croati nei momenti decisivi, avendoli battuti sia nella finale di Nations League 2023 sia nella gara d’apertura di Euro 2024 (match in cui Yamal firmò l’assist record).

La forma straripante dei campioni del Mondo, la spinta di Siviglia e la profondità della panchina spagnola mettono i padroni di casa nettamente nei favori del pronostico.

La Croazia vanta però la consueta esperienza nei singoli e la capacità tattica di trovare quasi sempre la via della rete, specialmente contro difese che concedono spazi nel pressing alto. La combo 1+Over 2.5 rappresenta la scelta regina per coniugare la netta superiorità degli uomini di de la Fuente con il consueto score realizzativo che caratterizza questa sfida. In alternativa, per chi cerca un’opzione incentrata esclusivamente sullo spettacolare trend storico di gol tra le due selezioni, l’esito Multigol 2-4 offre un valore statistico di primissimo ordine.

Le probabili formazioni di Spagna-Croazia

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L. Sucic, P. Sucic, Mario Pasalic; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1