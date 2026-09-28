Pronostico Svezia-Polonia: hanno ripreso la corsa

Svezia-Polonia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una bella vittoria quella della Svezia. Importante contro la Romania. Una squadra, quella che lunedì sera giocherà in casa, che pare essere totalmente diversa da quella che abbiamo visto, soprattutto, nelle ultime qualificazioni al Mondiale, quando ha chiuso all’ultimo posto e solamente grazie al piazzamento nella precedente Nations è riuscita a giocarsi gli spareggi.

Certo, se davanti hai giocatori importanti come Gyokeres e Isak, che giocano per le squadre che lottano per la Premier League, allora è tutto più semplice. Lo zero a zero contro la Bosnia, invece, ha decisamente lasciato l’amaro in bocca alla Polonia che si aspettava di prendersi quei tre punti. Ma gli anni passano per tutti, anche per quel Lewandowski che di solito segna sempre. Ma adesso, andando a giocare in un campionato meno importante, ha dato la sensazione di aver già perso un poco di smalto. Ed è questo il fattore che potrebbe riuscire a fare la differenza in questo match. La Svezia è decisamente più forte e vuole, almeno per questa seconda partita, rimanere a punteggio pieno. E ci riuscirà, perché sta bene non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Come vedere Svezia-Polonia in diretta tv e streaming

La sfida Svezia-Polonia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Seconda vittoria consecutiva per la Svezia, che rimane a punteggio pieno. La Polonia pare poca cosa, adesso. Ma il match, comunque, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.

POLONIA (4-4-2): Bulka; Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Slisz, Zielinski, Kaminski; Szymanski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1