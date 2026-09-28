Pronostico Svezia-Polonia: hanno ripreso la corsa

Svezia-Polonia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Una bella vittoria quella della Svezia. Importante contro la Romania. Una squadra, quella che lunedì sera giocherà in casa, che pare essere totalmente diversa da quella che abbiamo visto, soprattutto, nelle ultime qualificazioni al Mondiale, quando ha chiuso all’ultimo posto e solamente grazie al piazzamento nella precedente Nations è riuscita a giocarsi gli spareggi.
Certo, se davanti hai giocatori importanti come Gyokeres e Isak, che giocano per le squadre che lottano per la Premier League, allora è tutto più semplice. Lo zero a zero contro la Bosnia, invece, ha decisamente lasciato l’amaro in bocca alla Polonia che si aspettava di prendersi quei tre punti. Ma gli anni passano per tutti, anche per quel Lewandowski che di solito segna sempre. Ma adesso, andando a giocare in un campionato meno importante, ha dato la sensazione di aver già perso un poco di smalto. Ed è questo il fattore che potrebbe riuscire a fare la differenza in questo match. La Svezia è decisamente più forte e vuole, almeno per questa seconda partita, rimanere a punteggio pieno. E ci riuscirà, perché sta bene non solo fisicamente ma anche mentalmente.
Come vedere Svezia-Polonia in diretta tv e streaming
La sfida Svezia-Polonia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Svezia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Seconda vittoria consecutiva per la Svezia, che rimane a punteggio pieno. La Polonia pare poca cosa, adesso. Ma il match, comunque, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.
Le probabili formazioni di Svezia-Polonia
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.
POLONIA (4-4-2): Bulka; Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Slisz, Zielinski, Kaminski; Szymanski, Lewandowski.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus