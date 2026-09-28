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Pronostico Svezia-Polonia: hanno ripreso la corsa

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Svezia-Polonia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Una bella vittoria quella della Svezia. Importante contro la Romania. Una squadra, quella che lunedì sera giocherà in casa, che pare essere totalmente diversa da quella che abbiamo visto, soprattutto, nelle ultime qualificazioni al Mondiale, quando ha chiuso all’ultimo posto e solamente grazie al piazzamento nella precedente Nations è riuscita a giocarsi gli spareggi.

Urban, ct polacco
Pronostico Svezia-Polonia: hanno ripreso la corsa (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, se davanti hai giocatori importanti come Gyokeres e Isak, che giocano per le squadre che lottano per la Premier League, allora è tutto più semplice. Lo zero a zero contro la Bosnia, invece, ha decisamente lasciato l’amaro in bocca alla Polonia che si aspettava di prendersi quei tre punti. Ma gli anni passano per tutti, anche per quel Lewandowski che di solito segna sempre. Ma adesso, andando a giocare in un campionato meno importante, ha dato la sensazione di aver già perso un poco di smalto. Ed è questo il fattore che potrebbe riuscire a fare la differenza in questo match. La Svezia è decisamente più forte e vuole, almeno per questa seconda partita, rimanere a punteggio pieno. E ci riuscirà, perché sta bene non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Come vedere Svezia-Polonia in diretta tv e streaming

La sfida Svezia-Polonia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Sportbet.

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Il pronostico

Seconda vittoria consecutiva per la Svezia, che rimane a punteggio pieno. La Polonia pare poca cosa, adesso. Ma il match, comunque, dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.
POLONIA (4-4-2): Bulka; Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior; Skoras, Slisz, Zielinski, Kaminski; Szymanski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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