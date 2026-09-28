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Pronostico Romania-Bosnia: arriva la prima gioia

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Romania-Bosnia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante la sconfitta contro la Svezia nel debutto di questa Nations League, la squadra di Hagi, al secondo mandato sulla panchina della Romania, ha fatto vedere qualcosa di importante. In generale, contro una nazionale nettamente superiore, la prestazione è stata buona. E magari i frutti adesso sperano possano arrivate contro la Bosnia.

Pronostico Romania-Bosnia
Pronostico Romania-Bosnia: arriva la prima gioia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Certo, non è semplice. Gli ospiti, che sono già stati impegnati in trasferta, hanno pareggiato sul complicato campo della Polonia per zero a zero. Hanno rischiato il giusto, quasi mai si sono resi così pericolosi, ma alla fine la X è stata corretta, per quello che si è visto in campo. Tre degli ultimi quattro scontri diretti, inoltre, sono stati vinti dalla Bosnia, che come ricordiamo tutti è sempre stata in crescita negli ultimi anni tant’è che ci ha eliminati dal Mondiale. Ma questa partita nasconde delle insidie per gli ospiti. Che potrebbero anche pagare dazio.

La Romania infatti ha una qualità maggiore e soprattutto ha una certa esperienza negli uomini che adesso gli ospiti non hanno. Ecco perché la vittoria interna non è del tutto da scartare, anzi,

Come vedere Romania-Bosnia in diretta tv e streaming

La sfida Romania-Bosnia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Romania è quotata 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.73 su GoldBet e Lottomatica e 1.75 su Sportbet.

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Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra – sì, stavolta anche la Bosnia si dovrebbe sbloccare – crediamo che i padroni di casa possano riuscire a rifarsi dopo la sconfitta contro la Svezia al debutto.

Le probabili formazioni di Romania-Bosnia

ROMANIA (3-4-1-2): Radu; Coubis, Dragusin, Ghita; Ratiu, Baluta, Marin, Bancu; Hagi; Man, Munteanu.
BOSNIA (4-4-2): Zlomislic; Smajlovic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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