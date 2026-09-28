Pronostico Belgio-Francia: se ne vanno a punteggio pieno

Belgio-Francia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Hanno iniziato bene Belgio e Francia questa Nations League. Entrambe vittoriose in trasferta rispettivamente contro Italia e Turchia. Certo, Zidane non può essere felice e sereno, visto che ha perso il suo miglior uomo per infortunio, Mbappé, che ha lasciato il ritiro ed è tornato a Madrid.
La Francia ha vinto tutti e cinque gli ultimi scontri diretti contro il Belgio. Rimane una squadra, nonostante quell’assenza pesantissima, di un livello superiore rispetto a tutte le altre in circolazione. Anche sotto l’aspetto difensivo, in Turchia, ha dimostrato di essere forte e presente. C’è da dire che ha fatto bene anche il Belgio a Roma, anche se qualche occasione la truppa di Van Bommel l’ha concessa. Niente di particolare eh, ma Esposito almeno un paio di conclusione dentro lo specchio le ha trovate. Detto questo, è evidente che in questa partita ci aspettiamo lo spettacolo. Perché parliamo di due nazionali votate all’attacco, decisamente, e con grandissima attenzione alla fase offensiva.
Una Francia che, come detto, rimane superiore. E che dovrebbe riuscire anche a prendersi l’intera posta in palio in questo match per volare a punteggio pieno. Alla fine la qualità è maggiore ed è quella che fa vincere, senza ombra di dubbio, le partite.
Come vedere Belgio-Francia in diretta tv e streaming
La sfida Belgio-Francia è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La vittoria della Francia, in una gara da almeno tre reti complessive, ci pare quasi sicura. Di certo, l’over, non dovrebbe mancare in un match del genere.
Le probabili formazioni di Belgio-Francia
BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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