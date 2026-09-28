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Pronostico Slovenia-Macedonia del Nord, i numeri rivelano tutto: finirà in questo modo

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Slovenia-Macedonia del Nord è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Slovenia, guidata dall’ex Chievo Bostjan Cesar, ha esordito con un pareggio a reti bianche contro la Scozia nella Nations League 2026-27, in una partita in cui Oblak e i suoi compagni si sono preoccupati quasi esclusivamente di impedire alla Tartan Army di segnare. I numeri, del resto, descrivono alla perfezione l’atteggiamento ultradifensivo della selezione di Cesar, schierata con un conservativo 5-4-1 e capace di produrre appena 0.47 xG contro i 2.16 xG dei britannici. Era importante, in ogni caso, tornare a tenere la porta inviolata, circostanza che non accadeva dal ottobre 2025 e cioè dal pari a occhiali con la Svizzera.

Janza
Pronostico Slovenia-Macedonia del Nord, i numeri rivelano tutto: finirà in questo modo (Instagram) – Ilveggente.it

A Lubiana, in un match in cui potrà di nuovo contare sul supporto del pubblico, la Slovenia andrà a caccia della prima vittoria, che in una gara ufficiale manca addirittura dal marzo 2025.

L’avversaria stavolta sarà la Macedonia del Nord, unica selezione ferma a zero punti nella classifica del gruppo 1 di Lega B e reduce dal pesante 0-3 casalingo con la Svizzera, la squadra che con ogni probabilità vincerà questo girone e conquisterà la promozione.

I nordmacedoni non sanno più fare gol

Al di là del valore dell’avversario, sicuramente superiore, i nordmacedoni hanno fatto malissimo soprattutto in attacco e il dato degli xG prodotti (0.06) è abbastanza esplicativo. Per la quinta partita consecutiva gli uomini di Goce Sedloski non sono riusciti a trovare la via del gol, una siccità offensiva che inizia a diventare preoccupante. Continuando di questo passo, infatti, sarà complicato evitare la retrocessione in Lega C, dalla quale i balcanici erano stati promossi dopo l’ultima edizione.

Kostadinov
Pronostico Slovenia-Macedonia del Nord, i numeri rivelano tutto: finirà in questo modo (Instagram) – Ilveggente.it

Senza infortuni aggiuntivi, il ct Sedloski affiderà la reazione al capitano Bardhi in mediana, all’imprevedibilità dell’atalantino Elmas e all’esperienza di Dimitrievski tra i pali. Cesar invece sarà costretto a rimpiazzare l’infortunato Drkusic con Zec in difesa, mentre in attacco Vipotnik insidia Sporar per dare più peso offensivo alla sua squadra nella notte di Lubiana.

Come vedere Slovenia-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming

Slovenia-Macedonia del Nord è in programma martedì alle 20:45 allo Stozice Stadium di Lubiana, in Slovenia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il bilancio delle sfide tra le due selezioni sorride a sorpresa alla Macedonia del Nord, in vantaggio con 4 vittorie contro le due della Slovenia (un solo pareggio completano i 7 precedenti) e con Elmas già carnefice degli sloveni nell’ultimo incrocio ufficiale del 2019. Va però sottolineato un trend statistico preciso: nei primi 45 minuti di tutti gli ultimi tre scontri diretti il punteggio è sempre stato di 0-0 all’intervallo.

La solidità mostrata da Oblak e dal blocco difensivo allestito da Cesar si scontrerà con la profonda sterilità realizzativa dei macedoni, reduci da 5 gare a secco. Nonostante la Slovenia non vinca una gara ufficiale dal marzo 2025, l’ambiente casalingo e la maggiore compattezza di squadra pongono i padroni di casa in una posizione di netto vantaggio strategico.L’1X+Under 2.5 è una giocata affidabile, specchio di due compagini che stanno faticando enormemente a costruire occasioni da rete. In alternativa, in virtù del forte trend statistico che accompagna le prime frazioni di gioco in questa sfida, l’esito X Primo Tempo garantisce una soluzione di ottimo valore.

Le probabili formazioni di Slovenia-Macedonia del Nord

SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Zec, Janza; Matko, Gnezda Cerin, Elsnik, Sturm; Sporar.
MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Zajkov, Musliu, Herrera; Kostadinov, Gastarov, Bardhi, Elmas; Miovski, Rastoder.

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