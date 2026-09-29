Pronostico USA-Cile: il nuovo corso americano trova una squadra da ricostruire

USA-Cile è una partita amichevole e si gioca il 30 settembre alle 2 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli Stati Uniti e il Cile si affronteranno in quella che sarà la seconda amichevole internazionale per entrambe le Nazionali, una partita che arriva dopo due esordi dal risultato diametralmente opposto. La selezione statunitense ha infatti superato il Perù con un netto 4-1, mentre la Roja è stata battuta 1-0 dal Canada.

Per gli USA l’appuntamento rientra in un percorso già proiettato verso il 2030: le convocazioni di Mauricio Pochettino mostrano infatti una forte attenzione per il futuro, con ben 13 giocatori alla prima chiamata in Nazionale. Il tecnico argentino avrà quindi l’opportunità di continuare a valutare una rosa rinnovata in vista del prossimo ciclo.

Il Cile vive invece una fase molto più delicata. La nazionale è chiamata a ricominciare da zero dopo la fine della Generacion Dorada, protagonista dei principali successi del calcio cileno tra il 2007 e il 2017. La sconfitta contro il Canada ha aggiunto ulteriori interrogativi a un percorso già complicato e la partita contro gli Stati Uniti rappresenta un’altra occasione per cercare segnali di ripartenza.

Come vedere USA-Cile in diretta tv e streaming

La partita tra USA e Cile si gioca nella notte tra martedì e mercoledì, alle 2 ora italiana. Non è prevista alcuna copertura televisiva o diretta streaming in Italia.

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Il pronostico

Gli Stati Uniti partono con diversi elementi a favore, a cominciare dal successo ottenuto contro il Perù e dalla maggiore prospettiva legata al progetto avviato da Pochettino. La rosa presenta numerosi giovani alla prima convocazione e il tecnico argentino sta già lavorando alla costruzione del gruppo che dovrà accompagnare il prossimo ciclo internazionale.

Il Cile arriva invece da una sconfitta contro il Canada che ha lasciato strascichi anche sul piano disciplinare, con la squadra rimasta in nove uomini e il portiere Vigouroux protagonista di diversi interventi importanti. Considerando il momento delle due selezioni, il pronostico è quindi favorevole agli USA.

Le probabili formazioni di USA-Cile

USA (4-3-2-1): Freese; Freeman, Trusty, Campbell, Miller; Adams, Musah, Tillman; Sullivan, Reyna; Ellis.

CILE (4-3-2-1): Vigouroux; Faúndez, Villagra, Román, Morales; Pérez, Pizarro, Núñez; Osorio, Tapia; Brereton Díaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0