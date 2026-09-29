Arnaldi-Sakamoto, a Tokyo il conto riparte da zero

Arnaldi-Sakamoto è una partita del primo turno dell’Atp di Tokyo e si gioca mercoledì 30 settembre: analisi dei precedenti, notizie e pronostico.

Matteo Arnaldi torna in campo a Tokyo dopo quasi un mese di stop, chiudendo così la pausa iniziata dopo l’eliminazione al primo turno dello US Open, arrivata per mano di James Duckworth. L’azzurro non ha avuto un’estate particolarmente continua sul cemento: dopo il successo contro Fabian Marozsan a Montreal sono arrivate le sconfitte contro Tallon Griekspoor, Martin Landaluce e, appunto, Duckworth.

Rei Sakamoto arriva invece all’appuntamento di casa con un percorso recente che presenta elementi interessanti: il giapponese ha superato le qualificazioni dello US Open, battendo anche Kei Nishikori, e nel tabellone principale ha poi eliminato Aleksandar Vukic prima di arrendersi a Frances Tiafoe. Dopo la parentesi di Shanghai, chiusa con una sconfitta contro Ji Sung Nam, Sakamoto ha ritrovato fiducia con il successo in Coppa Davis contro Anton Shepp.

Il precedente è l’elemento che rende il confronto ancora più curioso, in quanto Arnaldi conduce 1-0 nei precedenti, grazie al successo ottenuto proprio sul cemento di Shanghai nell’ottobre 2025. L’italiano si impose in due set, ma da allora Sakamoto ha accumulato esperienza e risultati importanti sul veloce, fino a conquistare una wild card per il torneo di casa.

Arnaldi-Sakamoto: il pronostico

Il fattore campo, unito alla crescita mostrata nell’ultimo anno, portano a guardare con attenzione Sakamoto. Il giapponese ha già dimostrato di poter reggere il livello ATP sul cemento e a New York ha superato un primo turno particolarmente impegnativo prima di giocare tre set competitivi contro Tiafoe. A Tokyo avrà inoltre un ambiente favorevole e un match nel quale non parte con il peso delle aspettative dell’avversario. Arnaldi, naturalmente, ha dalla sua una maggiore esperienza a questo livello e il precedente di Shanghai dimostra che il matchup non gli è sfavorevole.

L’azzurro dovrà però ritrovare subito continuità dopo un periodo nel quale ha raccolto poche vittorie sul cemento, perché Sakamoto, invece, può contare su una condizione agonistica più recente e su una superficie sulla quale ha costruito gran parte dei suoi risultati del 2026. Per questo il precedente non viene considerato sufficiente per confermare Arnaldi come scelta della vigilia. Il giapponese ha compiuto passi avanti importanti e, tra rendimento recente, familiarità con il cemento e fattore campo, offre gli elementi per ribaltare l’esito del confronto di un anno fa. Il margine non è ampio, ma il pronostico pende dalla parte di Sakamoto.

Sakamoto in Arnaldi-Sakamoto.